النصر السعودي ينفي رحيل نجم الفريق خلال الانتقالات الشتوية

نفى مسؤولو نادي النصر السعودي رحيل الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب الوسط الميداني للفريق الأول، خلال موسم الانتقالات الشتوية" الميركاتو الحالي".

وأكدت أنباء صحفية أبرزتها صحيفة "الرياضية السعودية"، أنه لا توجد نية من العالمي للاستغناء عن فوفانا بالميركاتو الحالي، خلال الانتقالات الجارية والتى تستمر حتى يوم 30 يناير الجاري.

وتواجد لاعب الوسط الميداني مع النصر في الدوري السعودي منذ الصيف الماضي، ويمتد عقده لمدة ثلاثة سنوات.

واستطاع الإيفواري سيكو فوفانا المشاركة مع النصر السعودي بالموسم الجاري في 19 مباراة منذ انطلاق دوري روشن، بمختلف المسابقات كأس الملك، ودوري أبطال آسيا، بجانب مواجهات البطولة العربية.

وعلى الجانب الآخر، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، في حسم سباق صدارة هدافي العالم لعام 2023.

تنافس رونالدو مع كيليان مبابي وهاري كين، ثنائي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وكان رونالدو سجل هدفًا في فوز النصر على التعاون ليرفع عدد أهدافه في عام 2023 إلى 54 هدفًا بواقع 44 مع النصر، وعشرة بقميص منتخب بلاده.