فيفا يُعوض ريال مدريد بعد إصابة فينيسيوس مع البرازيل

يتلقى نادي ريال مدريد الإسباني مبلغ مالي يقدر بـ 400 ألف يورو، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعويضا عن إصابة مهاجمه فينيسيوس جونيور ، خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده البرازيل أمام كولومبيا نوفمبر الماضي ، لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.





وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، في هذا الصدد ، على أن إصابات اللاعبين مع منتخبات بلادهم في فترات مواجهات الأجندة الدولية ، تتطلب تعويض الأندية بقيمة مالية محددة ، حال إذا استمر الغياب لأكثر من 28 يوما متتاليا

مبابي يعود لاهتمام ريال مدريد ..

على صعيد آخر عاد ريال مدريد الإسباني مجددًا لفتح ملف التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية من شهر يناير الجاري.

وكان ريال مدريد قد أبدى جدية كبيرة خلال فترات الانتقالات الماضية لضم اللاعب على مدار أكثر من 3 مواسم سابقة، بعدما قرر عدم تمديد تعاقده لموسم ثالث مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات مبابي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد قرار اللاعب بعدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق الفرنيي.

وأوضحت أن الملكي منح مبابي مهلة أخيرة لتحديد موقفه النهائي من الانتقال للفريق من عدمه، خاصة وأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال يرغب في الحصول ضم اللاعب، حيث أبدى ترحيب بالتعاقد معه، من أجل الاستفادة من خدماته الفنية العالية.