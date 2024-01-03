رفع كفاءة وحدة الطب الرياضى بالزقازيق

تفقد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أعمال التطوير الجارية داخل وحدة الطب الرياضي، يرافقه الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، بحضور الدكتور حسن الحاوي مدير وحدة الطب الرياضي.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة؛ آخر الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الوحدة، والذى يأتى فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة لتفعيل دور وحدة الطب الرياضي، وإعادة تأهيلها، لتحقيق أعلى مستوى لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن العمل جارٍ في إعادة تأهيل وتطوير الوحدة؛ ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتحويل وحدات الطب الرياضي إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية.

وتعد وحدة الطب الرياضى التابعة لمديرية الشباب والرياضة واحدة من أهم الهيئات التي تهتم بقطاع الطب الرياضى بمحافظة الشرقية، كونها متخصصة في تقديم الرعاية الصحية للرياضيين واللاعبين، والتي تضم العديد من التخصصات في مجال الطب الرياضي، الخاص بالعناية البدنية والنفسية للرياضيين وغير رياضيين.