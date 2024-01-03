مسؤول ملف النقل بالوفد: نافذة رقمية لسياحة اليخوت و"الموافقة في نص ساعة"

كشف أحمد دراز، مسؤول ملف النقل بجريدة الوفد، عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، مشددًا على أن الفترة الماضية شهدت إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم هذه السياحة في مصر، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة عند وصول ومغادرة اليخوت للموانئ السياحية المصرية.

إجراءات وزارة النقل لتعظيم سياحة اليخوت:

وأوضح أن واحدة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هي إنشاء نافذة رقمية لليخوت ويشرف عليها قطاع النقل البحري بوزارة النقل، مشددًا على أن هذه النافذة الرقمية الخاصة باليخوت عبارة عن موقع إلكتروني، ويتمكن مالك اليخت أو شخص ينوب عنه في التسجيل قبل وصوله إلى مصر، موضحًا أنه يتم الحصول على الموافقة خلال نص ساعة فقط.

وشدد على أن هذا الأمر في الفترات السابقة كان يستدعي ويأخذ فترة من 15 يوم أو أكثر وتصل لـ30 يوم، إلا أنه تم تبسيط هذه الإجراءات بشكل يسهل على مالك اليخت في إنهاء الإجراءات والتصاريخ في 30 دقيقة فقط، مؤكدًا أن صاحب اليخت يحدد وجهات الزيارة في مصر وموعد المغادرة والمكان ويحق له المغادرة من أي ميناء.

صلاحية التأشيرة السياحية

وتابع: "مد صلاحية التأشيرة السياحية لـ3 أشهر وهي للأجانب والمصريين"، موضحًا أن الإجراءات الصعبة كانت واحدة من الصعوبات التي تواجه سياحة اليخوت في مصر، إلا أنه بهذه الإجراءات العاجلة تم حل كافة المشكلات أمام السائح.