عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ : قش الأرز ثروة قومية وله منافع كثيرة

بعد اتجاه الدولة لإطعامه للحيوانات

أكد أحمد يوسف رجب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه بعد موسم حصاد الأرز في محافظات الوجه البحري التى تنتج كميات كبيرة يتم حرق قش الأرز من قبل المزارعين، إلا أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة شدد على أهمية استخدام قش الأرز فى تغذية الحيوانات كبديل لتبن القمح والفول والبرسيم وبنفس المقررات الغذائية، بأكثر من طريقة منها خلط قش الأرز على الشعير ، وخلط قش الأرز مع البرسيم وخاصة فى الحشة الأولى بنسبة 15% ويقدم للحيوان.

وأضاف " رجب " فى تصريح خاص لـ "الوفد "أن من فوائد قش الأرز المخلوطة بالشعير لإطعام الحيوانات لزيادة إنتاجية حيوانات اللبن ، وزيادة إنتاجية عجول التسمين وكذلك الأغنام والماعز ، وأيضاً تقليل الاعتماد على الأعلاف المصنعة بحوالى 60% ، مع إضافة سائل لزج مثل العسل الأسود غنى بالطاقة والعناصر المعدنية يضاف على الأعلاف الخشنة للحيوان ويتكون من المولاس كمصدر للطاقة وجزء بسيط من اليوريا كمصدر للبروتين ، وكذلك خلط قش الأرز باليوريا ، كما يوضع قش الأرز فى طبقات وتقوم برشه.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إلى أن من فوائد قش الأرز المخلوطة باليوريا تحسين القيمة الغذائية لقش الأرز عن طريق زيادة البروتين وسهولة الهضم وفتح الشهية ، وزيادة فى إنتاج اللبن وزيادة فى معدلات النمو وانخفاض نسبة الألياف فى قش الأرز ، وسهولة الهضم وزيادة الكمية المأكولة ، وزيادة فى إنتاج اللبن وزيادة فى معدلات النمو فى حيوانات التسمين وتقليل تكاليف التغذية وزيادة الإنتاج .