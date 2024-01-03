مسابقة المعلمين الجديدة 2024.. تعرف على شروط التقديم

مسابقة المعلمين الجديدة 2024.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن المسابقة الجديدة لتعيين 11 ألف معلم مساعد فصل في محافظات الجمهورية، يأتي ذلك عقب الإعلان عن تلك المسابقة من قبل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يقتصر التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

موعد فتح باب التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة

وسيتم فتح باب التقديم في مسابقة تعيين 11 ألف معلم مساعد فصل ضمن مسابقة 30 ألف معلم 2024 للدفعة الثالثة، بدياة من 18 يناير الجاري، حيث يستمر التقديم سيتمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، وقد وضعت شروط لتلك المسابقة من بينها سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: البنك الأهلي - بنك القاهرة - بنك مصر.

شروط التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة 2024

يكون المتقدم مصري الجنسية

لايزيد سن المتقدم على 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

المتقدم يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

اجتياز الاختبار وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية تعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.

اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.