وزير التعليم العالي يغلق كيانين وهميين في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "أكاديمية الحياة"، والكائن مقرها العصافرة – بجوار مبرة العصافرة – محافظة الإسكندرية"، والتي تدعي قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة (الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية) بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج، وتسوق لنفسها بمنح شهادات مُعتمدة في مجال التمريض المهني، وأن مدة الدراسة عام نظري ومعملي.

كما أصدر وزير التعليم العالي قرارًا آخر بغلق المنشأة المُسماة "كيان أكاديمي للتدريب"، والكائن مقرها ( 45 شارع إسكندر - ميامي - الدور الأول – محافظة الإسكندرية)، والتي تُدعى قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة (الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية)، وتسوق لنفسها بمنح الدارسين شهادات مُعتمدة من جهات حكومية مع امكانية استخراج كارنيه مزاوله المهنة في مجال التمريض المهني، وأن مدة الدراسة عامين عملي ونظري ومعملي.

ووجه وزير التعليم العالي باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مُخاطبة اللواء محافظ الإسكندرية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذين المُنشأتين حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق، وفقًا لما تراه المحافظة في هذا الشأن، فضلًا عن مٌخاطبة كل من الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و وزير الصحة والسكان، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل منهما.

وزير التعليم العالي يشيد بجهود الضبطية القضائية

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه يمكن لطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، والتي يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لحماية الطلاب وأولياء الأمور من أن يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.