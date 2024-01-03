زيادة أسعار الكهرباء.. إعادة النظر في التعريفة حال تغيير سعر الصرف

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن تعريفة بيع الكهرباء الجديدة بدءًا من 2024/1/1 وحتى 2024/6/30.

وتشمل زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة رفع أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل

تشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى، بنسب تراوحت بين 16% و26%، وفيما يلي أسعار الشرائح الجديدة:

*الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات: 58 قرشا.

*الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا.

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

*الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا.

*الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا.

*الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا.

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

*الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا.

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

*الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل للمحلات التجارية

وتضمنت القرارات أيضًا تحديد سعر البيع للمحلات التجارية بحسب شرائح الاستهلاك كالتالي:

*الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلووات 65 قرشا.

*الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات 136 قرشا.

*الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلووات 150 قرشا.

*الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات إلى 165 قرشا.

*الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلووات 180 قرشا.

إعادة النظر في تعريفة الكهرباء في حال تغيير سعر الصرف

وبين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أسعار الكهرباء الجديدة تطبق بناءً على ما يلي:

1- الأسعار محددة وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي (30.9 جنية/دولار)، على أن يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغيير سعر الصرف.

2- يتم تطبيق مقابل القدرة على أساس الحمل الأقصى للمشترك كل ثلاثة أشهر.

3- يتم تطبيق تعريفة وقت الاستخدام طبقاً لبرنامج تطبيق العدادات الذكية وفترة الذروة 4 ساعات تحدد بدايتها وزارة الكهرباء والطاقة .

4- في حالة عدم توفر العدادات يتم تطبيق متوسط سعر الطاقة.

