وفاة طفل إثر سقوطه من أعلى سلم منزلهم بدار السلام

استقبل مستشفى خاص طفل في الخامسة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا بكدمة بالرأس وإشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ إثر سقوطه من أعلى سلم منزلهم وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى خاص بوصول الطفل "جاد . ب . ج . ح" 5 سنوات ومقيم دائرة المركز مصاباً بكدمة بالرأس وإشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ إدعاء سقوط من علو وتوفـي عقب وصوله .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والده "بدوي . ج . ح . م" 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلى سلم المنزل إختل توازنه وسقط على درجات السلم مما أدي لإصابته ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهه الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .