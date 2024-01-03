محمد ممدوح هاشم: جمهورنا اللاعب رقم 1 في بطولة أفريقيا لليد

أكد محمد ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن هدف الفراعنة حصد كأس الأمم الإفريقية 2024، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال هاشم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كري رمزي: "نستعد لخوض بطولة قوية والانسجام سيكون موجودا من خلال المعسكر المقام لنا"

وأضاف: "تركيزنا كله على حصد اللقب خاصة أن البطولة تقام في مصر وهذا دافع كبير لنا والجمهور بالنسبة لنا اللاعب رقم 1"

وعن المنتخبات القوية في البطولة قال: "الجزائر وكاب فيردي، ولكننا لا نفكر في أي منتخب نفكر في كل مبارة على حدى"

من جانبه قال يحيى خالد نجم الفراعنة: "كأس الأمم على أرضنا وهناك منافسة عالية جدا من جانب منتخبات تونس والجزائر وأنجولا وكاب فيردي، لدينا حذر من كل المنتخبات، ولكننا جاهزين وكل تركيزنا على حصد اللقب"

واختتم: "مباراة تونس ستكون الأقوى لأنه ديربي، ندرس كل الفرق والمنتخبات ونعمل بشكل جيد من أجل البطولة"