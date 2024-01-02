جوجل تريد مشاركة قائمة أمنيات Bard الخاصة بك لعام 2024

تريد Google من المستخدمين تقديم تعليقات مباشرة على Bard لتحسين أدائه وتلبية احتياجات مستخدميه حتى عام 2024.

لقد تم دمج Bard بالفعل مع خدمات Google مثل YouTube والخرائط، مما يجعلها أكثر قوة في سحب المعلومات من هذه المصادر.

طلب المستخدمون أن يكون Bard متاحًا على المزيد من المنصات عبر تطبيقات مخصصة لأجهزة Android وiPhone واقترحوا ميزة الذاكرة للحصول على نتائج أكثر تخصيصًا.



Bard هو رد Google على ChatGPT المشهور جدًا من OpenAI وMicrosoft Copilot (المعروف سابقًا بـ Bing Chat) استنادًا إلى نماذج اللغات الكبيرة الحديثة (LLMs) للشركة. على الرغم من أن Bard كان يتحسن باستمرار خلال عمره القصير، وذلك بفضل تكامل Gemini Pro LLM وخدمات Google الأخرى، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى بعض العمل لمواكبة المنافسة. ولتحقيق ذلك، تسعى Google الآن للحصول على تعليقات مباشرة من مستخدمين مثلك لتحسين Bard حتى عام 2024.



تريد Google حقًا أن تتحسن شركة Bard فيما تفعله حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المتنوعة لمستخدميها. ولهذا السبب تريد الشركة منك المساهمة بشكل مباشر باقتراحاتك أو طلبات الميزات أو الشكاوى أو أي شيء آخر. في مناقشة Reddit التي يستضيفها Chris Gorgolewski، مدير المنتج في فريق Bard من Google، يمكنك مشاركة ما تريد من Bard أن يفعله بعد ذلك. إذا كنت تستخدم Bard لفترة من الوقت وكان هناك شيء أصابك بالإحباط، فهذا هو الوقت المناسب لإعلام Google بذلك. يمكنك التوجه إلى مناقشة Reddit على الفور وإسقاط اقتراحاتك في قسم التعليقات.



كما قلنا سابقًا، لقد تحسنت لعبة Bard بشكل كبير منذ ظهورها لأول مرة قبل بضعة أشهر. وكان التغيير الأكثر بروزًا هو تكامل العديد من خدمات Google مثل YouTube وGmail والخرائط، مما يجعل الأداة أكثر قوة بنوع المعلومات التي يمكنها الحصول عليها من هذه الخدمات. حتى أن Google أعلنت أن تكامل Bard قادم إلى Google Assistant، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية النور، على الرغم من أننا ألقينا نظرة خاطفة عليه بالفعل قبل إصداره العام.

حتى الآن، ركزت تعليقات المستخدمين على تحسين حالات الاستخدام الحالية لـ Bard وإتاحته على المزيد من المنصات لتحسين إمكانية الوصول إليه. على سبيل المثال، لدى Microsoft بالفعل حل لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي من النص باستخدام أحدث محرك DALL-E 3، وهو أمر لا يستطيع Bard فعله الآن. لقد طلب عدد قليل من الأشخاص جعل Bard أكثر قوة من خلال برنامج Gemini Ultra LLM من Google.

حاليًا، يمكنك الوصول إلى Bard فقط على الويب. يريد المستخدمون أن يكون متاحًا في شكل تطبيقات مخصصة لكل من أجهزة Android وiPhone. يجب أن يعالج تكامل مساعد Google هذا الطلب عاجلاً وليس آجلاً. ومن المثير للاهتمام أن أحد مستخدمي Redditors اقترح ميزة ذاكرة لـ Bard، مما يسمح لروبوت الذكاء الاصطناعي بالحصول على بعض السياق عنك وعن عاداتك وتفضيلاتك لتقديم نتائج أكثر تخصيصًا. لقد أعلنت Google بالفعل عن شيء ما على هذا المنوال لتحسين تجربة Bard الخاصة بك.

نظرًا لأن Google تتخذ القفزة الكبيرة التالية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحاول اللحاق بـ GPT-4 (الذي لا يزال متقدمًا على Gemini Pro الذي يدعم Bard)، يمكنك توقع المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تركز على المستهلك لتتغلب على Microsoft Copilot، والتي اتخذت بالفعل زمام المبادرة. وفي الوقت نفسه، لدينا قائمة خاصة بنا من الأشياء التي نريد من Google إصلاحها باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة.