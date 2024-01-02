انتظروا العقاب.. حماس وحزب الله يتوعدون إسرائيل بعد اغتيال العاروري

توعد حزب الله اللبناني، والفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها فتح وحماس، إسرائبل بالرد القاسي والعقاب بعد اغتيال العاروري.

فيما قال حزب الله اللبناني، إنه "يعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء خطيرا على لبنان"، وأكد بيان أن جريمة اغتيال العاروري لن تمر أبدا من دون رد وعقاب، وهي بمثابة تطور خطير في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة.

أسماء الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الإسرائيلية

وكشفت الفصائل الفلسطينية، عن أسماء الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مكتبا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، واسفرت عن استشهاد القيادي في الحركة صالح العاروري.

وقالت الفصائل في بيان استشهد مع صالح العاروري كل من: "سمير فندي - عزام الأقرع- أحمد حمّود- محمود شاهين - محمد الريّس - محمد بشاشة"، وأعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات.

فتح تنعي حماس في اغتيال العاروري

فيما نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد صالح العاروري، وتستنكر جريمة الاغتيال الجبانة التي اقدم عليها الاحتلال المجرم مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة بيروت.

بينما نعى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، استشهاد القيادي بالحركة صالح العاروي، قائلا: عملية اغتيال العاروري تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا في كل مكان وما هو إلا انتهاك لسيادة لبنان.

وأكد في كلمة له اليوم الثلاثاء، أن "اغتيال العاروري، لن يؤثر على المقاومة بل يزيدنا قوة وصلابة، ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة".