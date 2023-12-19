أسامة كمال: تصاعد الأحداث والمخاطر بالبحر الأحمر هدفها مصر (شاهد)

علق الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، على تصاعد الأحداث في البحر الأحمر والمخاطر التي تشكلها الحوثيين على مرور السفن بالبحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الأحداث الأخيرة ومخاطر الحوثي في هذا التوقيت تثير العديد من التساؤلات.

تعليق أسامة كمال على الأحداث الجارية بالبحر الأحمر

وشدد على أن الآن الهدف مصر والشعب المصري من كافة الأحداث التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي".

وأشار إلى أن ما يحدث الآن أمر ليس طبيعي والجميع يتكالب على مصر، موضحًا أن مصر تعيش أزمة وتتعرض للخطر من كل الجهات، مؤكدًا ان منع مرور السفن من قناة السويس هو الهدف الآن، مضيفًا:"يريدون زيادة الأزمة.. في لفة على قناة السويس، ولابد من التعامل بفنية واحترافية كما تعاملنا مع إيفرجيفن".

وأضاف أن السفينة الإسرائيلية اللي احتجزتها جماعة الحوثي يشك بأنه توردلهم السلاح.. وأشك أنهم استولوا على السفينة"، مشددًا على أن المخططات في تزايد مستمر وهناك تطورات جديد.

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى مدار 10سنوات يتلقى السهام بمفرده وباقي الصدور مطمئنة وآمنة بلا مسئولية.

وأوضح أن على كل مسئول عليه تحمل مسئوليته السياسية، وجاء ذلك خلال تقديمه برنامج “مساء دي أم سي”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، اليوم الإثنين.

ووجه أسامة كمال، رسالة للمسئولين في مصر، قائلًا: “لا تحملوا الرئيس السيسي فوق ما يتحمل وفوق طاقته، والرئيس تحمل الكثير من إخفاقات البعض”، مشددًا على أن الرئيس السيسي يعمل والباقي يردد تعليماته، وكل المبادرات يطلقها ويرعاها الرئيس.

وأضاف أنه على كل مسئول أن يعمل بمسئوليته ويتحمل هذه المسئولية، معقبًا: "ادوا الرئيس حقوا وشيلوا مسئوليتكم.. لو مش قد مسئوليتك شكرًا وتحمل المسئولية ومتحطهاش على كتف الرئيس وتريح نفسك".

ونوه بأن آمال وطموحات 110 مليون مرهونة بالرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يغمار بشعبيته فأثبتت الانتخابات أن الشعبية مازالت في مكانة عالية، موضحًا أن الرئيس يقود مصر في مرحلة خطرة وسط الأعاصير.