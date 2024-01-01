أسامة كمال يوجه رسالة للمسؤولين بعد سقوط جزء من محور كمال عامر

لقى عامل حتفه بينما أصيب 5 عمال آخرين في حادث سقوط أجزاء خرسانية من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، وتم نقل المصابين لمستشفى أم المصريين.

محور الفريق كمال عامر

تحدث الإعلامي أسامة كمال، على انهيار جزء أو الكمر الخرساني من محور كمال عامر بمحافظة الجيزة رغم أنه مازال تحت الإنشاء، موضحًا أن هذا تسبب في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.

وأشار "أسامة كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن الجهات المختصة تؤكد أن هذا الكوبري ليس من اختصاصاتهم، منوهًا بأنه أسباب سقوط جزء من الكوبري ليس من مسئولية محافظة الجيزة ولكن لابد من توفير طريق بديل لسير المواطنيين بدلًا من السير أسفل الكوبري تحت الإنشاء.

وأوضح أن هذه المنطقة حيوية ولابد من حل المشكلة سريعًا، مؤكدًا أنه لابد أن يكون هناك إجابة من المسئولين بشأن حلول لهذه الأزمة بعد سقوط جزء من الكوبري، مشددًا على أنه بعد الانتخابات الرئاسية هناك مرحلة جيدة لابد من الظهور والمواجهة.

محور الفريق كمال عامر.. انتقلت النيابة العامة بالجيزة ، إلى موقع حادث محور الفريق كمال عامر، والذي أسفر عن مصرع عامل وإصابة 5 آخرين، لإجراء المعاينات اللازمة.

تفاصيل جديدة في حادث سقوط أجزاء من محور الفريق كمال عامر

وأجرت النيابة مناظرة لجثمان الضحية في مشرحة المستشفى وصرحت بدفنه، وروى المصابون أنهم كانوا يباشرون عملهم بشكل طبيعي وسقطت الكتلة الخرسانية على الأرض وتناثرت عليهم.

وأكد العاملون في المشروع أمام النيابة، أنهم كانوا يجرون تركيبات خرسانية في الوصلة الرابطة بين محور صفط اللبن ومحور الفريق كمال عامر سقطت أجزاء خرسانية من أعلى المحور بمنطقة ببولاق الدكرور.

بعد انهيار أجزاء خرسانية .سماع أقوال شهود العيان والعاملين بمحور الفريق كمال عامر

تستمع إدارة المباحث إلى أقوال شهود العيان وبعض العاملين بمحور الفريق كمال عامر أمام محطة مترو جامعة القاهرة، لسؤالهم حول ملابسات سقوط أجزاء خرسانية من المحور.

وقال مصدر أمنى إن الجثة والمصابين جميعا من العاملين في المشروعات الإنشائية بمحور الفريق كمال عامر.