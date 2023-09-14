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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أعراض أورام المخ.. الصداع المستمر وعدم التوازن أبرزها

أورام المخ (أرشيفية)
أورام المخ (أرشيفية)

ورم المخ هو نمو الخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، ويمكن أن تحدث أورام المخ في أنسجة المخ، كما يمكن أن تحدث أورام المخ أيضا بالقرب من أنسجة المخ، وتشمل المواقع القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

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وتوجد العديد من الأنواع المختلفة من أورام المخ الأولية، وبعض أورام الدماغ ليست سرطانية، وتسمى هذه أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة، وقد تنمو أورام الدماغ غير السرطانية بمرور الوقت وتضغط على أنسجة المخ، وأورام الدماغ الأخرى هي سرطانات الدماغ، وتسمى أيضا أورام الدماغ الخبيثة، وقد تنمو سرطانات الدماغ بسرعة كما يمكن للخلايا السرطانية أن تغزو أنسجة المخ وتدمرها.

 

أعراض أورام المخ: 

 

-الصداع المستمر مع المعاناة من الألم أثناء النوم في الليل يوقظ المريض من النوم.

 

-الغثيان والقىء.

 

-وجود مشكلات في الكلام.

 

-صعوبة في السمع.

 

-عدم وضوح الرؤية .

 

-فقدان في التذكر والحفظ.

 

-يحدث التغيير في العقل والشخصية والسلوك.

 

- مشكلات في التوازن.

 

-فقدان الإدراك الحسي، ضعف الأطراف.

 

-وجود حالة التشنج أو الصرع.

 

-خلل هرموني نتيجه أورام الغدة النخامية.

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