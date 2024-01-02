ننشر الجداول الكاملة للرسوم الجديدة على عقود بيع السيارات بالشهر العقاري

أكد عدد من تجار السيارات المستعملة أن مصلحة الشهر العقاري، بدأت في تطبيق رسوم جديدة لتسجيل السيارات الأجرة والملاكي، وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على الجدول الخاصة بالرسوم الجديدة لتسجيل السيارات في مصلحة الشهر العقاري.

وبحسب القوائم المعلنة يتم تحديد الرسوم الخاصة بتسجيل السيارات على حسب موديل السيارة المراد تسجيلها، وسنة صناعتها والسليندر، وإن كانت أجرة فعلى على حسب أعداد الركاب.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها الجداول الجديدة الخاصة برسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بـ"الشهر العقاري".

جداول تسجيل السيارات بالشهر العقاري

نقل ملكية السيارة في الشهر العقاري

جدير بالذكر أنه يجب تسجيل السيارة المستعملة بالشهر العقاري قبل التوجه إلى وحدة المرور الخاصة بك، لنقل ملكيتها، ويتم استخدام صور التوكيلات السابقة في الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل فقط، وبعد الانتهاء من تسجيل السيارة في الشهر العقاري يتم التوجه إلى وحدة المرور الخاصة بك من خلال العنوان السكني المثبت في بطاقة الرقم القومي واتباع الإجراءات اللازمة.