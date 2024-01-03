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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزارة الهجرة الأسرع في التواصل مع المصريين أوقات الأزمات.. فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فيديوهات تحتوي على الحوار الصحفي مع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع مركز معلومات مجلس الوزراء عما تحقق من انجازات العام الماضي.

وتحدثت وزيرة الهجرة خلال حوارها، عن انجازات الوزارة في ملف المصريين في الخارج على مدار عام ٢٠٢٣ وما حدث من أزمات ومشاكل ومطالب عملت على ايجاد الحلول لها.

 

رابط الفيديوهات

 

‏https://youtube.com/playlist?list=PL0BSOvdI1U_BkahtcCaRax1zAGxH9VYn3&si=OyTk16b5OMkgVnVX

 

يذكر أن عام ٢٠٢٣ شهد على المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث من صنع الإنسان بالإضافة إلي  الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير. 

 

  ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها على حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم. 

 

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