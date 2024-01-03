وزارة الهجرة الأسرع في التواصل مع المصريين أوقات الأزمات.. فيديو

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فيديوهات تحتوي على الحوار الصحفي مع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع مركز معلومات مجلس الوزراء عما تحقق من انجازات العام الماضي.

وتحدثت وزيرة الهجرة خلال حوارها، عن انجازات الوزارة في ملف المصريين في الخارج على مدار عام ٢٠٢٣ وما حدث من أزمات ومشاكل ومطالب عملت على ايجاد الحلول لها.

رابط الفيديوهات

‏https://youtube.com/playlist?list=PL0BSOvdI1U_BkahtcCaRax1zAGxH9VYn3&si=OyTk16b5OMkgVnVX

يذكر أن عام ٢٠٢٣ شهد على المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث من صنع الإنسان بالإضافة إلي الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير.

ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها على حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم.