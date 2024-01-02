الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نصائح لمنع ارتفاع السكر في الدم

نصائح لضبط السكر
نصائح لضبط السكر في الدم

إن اتباع نمط حياة طبيعي وصحي قد يحسن من مستويات السكر في الدم ويساعد على ضبطها لأطول فترة ممكنة، حسبما أكدت الدراسات العلمية الحديثة.

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إرشادات مهمة لمرضى السكري بعد تحذيرات هيئة الدواء

نصائح لضبط السكر في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين، إليك أهم النصائح للسيطرة على مرض السكري من دون أدوية..

-​الأكل الصحي

تضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية ضمن وجباتك اليومية بالإضافة إلى ضرورة تقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون.

-ممارسة الرياضة بانتظام 

تحسن التمارين الرياضية حساسية الأنسولين كما تقلل ارتفاع مستويات السكر في الدم وتعزز إدارة الوزن، ويتم ذلك من خلال المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات. 

-الحفاظ على وزن صحي

فقدان الوزن قد يحسن من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم، عن طريق الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

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الجريدة الورقية