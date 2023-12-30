السبت 30 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إرشادات مهمة لمرضى السكري بعد تحذيرات هيئة الدواء

مرض السكري
مرض السكري

 مرض السكرى.. يعد مرض السكري من الأمراض التي تًصيب الإنسان، إذ إنه يحدث نتيجة عدد من الاضطرابات في عملية أيض الكربوهيدرات أي الهدم والبناء.

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 يعتبر البنكرياس هو العضو الأساسى المسئول عن إنتاج مادة الأنسولين، الذي يعد الهرمون المسئول عن تنظيم معدل السكر في الدم، ويسبب عدم امتصاص الأنسولين بالطريقة الفعالة إلى مشاكل جسيمة فى بعض أجهزة الجسم وتحديدًا في الأوعية الدموية والأعصاب.

وهناك أنماط عدة لمرض السكري، هي:

النمط الأول: هو عبارة عن حالة مرضية تبدأ في مرحلة الطفولة، أو الشباب، وتتمثل في نقص إنتاج الأنسولين في الدم، ويقتضي ذلك تعاطي الإنسولين بشكل يومي.

النمط الثاني: إصابة الإنسان به في مرحلة الكهولة، ويكون له العديد من الأسباب، ولعل أبرزها الخمول البدني والسمنة، أو الوزن الزائد.

النمط الثالث: سكرى الحمل هو عبارة عن ارتفاع معدل السكر في الدم، إضافة إلى ارتفاع معدل كلوكوز الدم عن مستواه الطبيعي.

 حذرت هيئة الدواء المصرية من مرض السكري، موضحة ضرورة إتباع العديد من الإرشادات كالآتي:

إرشادات مهمة لمرضى السكري: 

اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان.

ممارسة التمارين الرياضية 

تجنب الانفعال والضغط العصبي​

اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصف الطبيب​

 فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل، أو بشكل متكرر، حسب توصيات الطبيب ​

الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​

العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما، وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات.​

يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه.​

ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر.

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