عضو المجلس العربي للطاقة: قطاع البتروكيماويات ينال دعما لوجستيا

أكد المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن قطاع البترول يستهدف عددا من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا لقطاع التكرير والبتروكيماويات، بحجم استثمارات تبلغ نحو 9 مليارات دولار .

وأشار محروس في تصريح خاص لـ"الوفد"، إلى أنه ومواكبة لخطط الدولة التنموية والإصلاحية، أطلقت وزارة البترول استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية؛ لتأمين المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد.

وأضاف عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن وزارة البترول حرصت على إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة، مما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير، بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار .

وتابع "بناءً على ما تحقق من نجاح ، يتم الإسراع حالياً فى تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات حوالى 7.5 مليار دولار، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً، ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبياً، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول" .

وفى سياق تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية قال عضو العربي للطاقة، إن استراتيجية الدولة حرصت على تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات وإطلاق إمكانياتها، فالإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية بلغ ما يزيد عن 4.3 مليون طن سنوياً بنهاية العام المالى 2021/2022، متضاعفاً مقارنة بنحو 2.1 مليون طن فى عام 2015/2016 ، وهو ما يوضح التطور الذى شهدته تلك الصناعة الحيوية، وقيمة التوسعات والمجمع الجديد اللذين تم إضافتهما فى عامي 2016 و 2017 وافتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار ، وهما مجمعي موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية".

واختتم "حالياً يتم الإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 1.4 مليار دولار ، تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة ، ومجمعي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة ، ومشروعي مشتقات الميثانول والايثانول الحيوى بدمياط" .