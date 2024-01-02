كارثة صحية يسببها الملح في هذه الحالة| الكمية المسموح بتناولها في اليوم

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن الأشخاص الذين يضيفون الملح بكثرة إلى وجباتهم أكثر عُرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة، فضلًا عن تسببه في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وحدوث السكتة الدماغية المفاجئة.

تأثير الإفراط في تناول الملح على الكلى

ووفقًا لما ذكرته مجلة Newsweek ، على الرغم من توصية الأطباء للبالغين بشكل دائم بألا يتناولوا أكثر من 2300 ملجم من الملح يوميًا، وهو ما يعادل تقريبا ملعقة صغيرة، ومع ذلك، إلا أن الأمريكيون يستهلكون في المتوسط ​​أكثر من 3400 ملجم يوميًا، حسبما أفادت إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تأثير الإفراط في تناول الملح على الكلى

يرتبط الإفراط في تناول الملح بأمراض الكلى المزمنة وكذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ضعف المناعة وهشاشة العظام بسبب فقدان الكالسيوم، وربما سرطان المعدة، ومع ذلك، فإن آثاره على وظائف الكلى لم تتم دراستها بشكل جيد.

ويؤثر مرض الكلى المزمن (CKD) على أكثر من واحد من كل 7 بالغين في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويحدث عندما تتضرر الكلى ولا تتمكن من تصفية السموم والنفايات بشكل فعال من الدم، حيث تتراكم هذه السوائل الزائدة والنفايات في الجسم وتؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية.

لم يكن أي من المشاركين في الدراسة، يعاني من مرض الكلى المزمن، ومع ذلك، بعد فترة متابعة مدتها 11.8 عامًا في المتوسط، كان أولئك الذين أضافوا الملح بانتظام إلى طعامهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى المزمن من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك مطلقًا أو نادرًا.

واقترح الباحثون عدة آليات لهذا الارتباط، أولها ارتباط تناول كميات كبيرة من الصوديوم بتنشيط الهرمون المسؤول عن تنظيم الملح والماء في الجسم، ومع ذلك، فقد تم ربط المستويات العالية من هذا الهرمون بالفشل الكلوي لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.

وأضاف باحثو الدراسة خلال استنتاجاتهم أن مستويات الملح المرتفعة قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وكلاهما مرتبط بمرض الكلى المزمن.