الملح الزائد والسكر يسببان جلطات الدم ودهون البطن

قام مرشح العلوم الطبية مارك جادزيان بتسمية أخطر عادات الأكل اليومية، ونصح الطبيب بمراقبة كمية الملح والسكر في نظامهم الغذائي اليومي بعناية، وبحسب الطبيب فإن فائضها يسبب جلطات الدم ودهون البطن.

وعلى وجه الخصوص، يبدأ خطر الإصابة بتجلط الدم على شكل جلطات دموية في الزيادة عندما يتناول الأشخاص الكثير من الملح، ونحن لا نتحدث حتى عن الملح الذي يُسكب من شاكر الملح، وتحتوي العديد من المنتجات الغذائية (في المقام الأول المنتجات عالية المعالجة، والمنتجات شبه المصنعة، والأغذية المعلبة، ومنتجات المخابز) على جرعات عالية جدًا من الملح.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد الملح المخفي في الطعام - وهو توابل موجود في المنتجات التي لا ينبغي أن تحتوي عليه للوهلة الأولى وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون موجودة في منتجات الحلوى.

وشدد الطبيب جادزيان في برقية على أن الملح الزائد يشكل خطرا على الجسم، قائلًا :"الملح في الجسم، إذا كان فائضا في قائمة طعام الشخص، يشكل خطرا لجلطات الدم في الأوعية الدموية، ويزيد من ضغط الدم، ويقلل من تركيز هرمون التستوستيرون".

ووصف الطبيب تعاطي الكربوهيدرات البسيطة، وخاصة السكر، بأنها عادة غذائية ضارة أخرى وهذا هو السبب وراء العديد من حالات زيادة الوزن أو السمنة.

حذر مارك غادزيان من أن: "السكر الزائد يؤثر سلبا على إنتاج الأنسولين، كما يقتل هرمون التستوستيرون لديك ويترسب مباشرة في الدهون الحشوية".

ولفت الطبيب الانتباه إلى حقيقة أن السكر في الطعام يمكن أن يكون "مخفيًا" أيضًا وبالتالي، غالبا ما يتم احتواؤه في الأطعمة قليلة الدهون مثل هذه المنتجات الخالية من الدهون تصبح بلا طعم، ولتحسين الطعم يضيف المصنعون إليها السكر أو المحليات.

وأضاف جاديزيان أن ميل الأشخاص إلى تناول الكثير من السكر والملح يضر الجسم بشكل كبير، إلى الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة - الأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والحلويات الصناعية.

وقال الأخصائي: "إن الكربوهيدرات البسيطة والسكر والملح، وكذلك الدهون المتحولة سيئة السمعة، هي "مجموعة قاتلة" تؤدي إلى تدمير الدماغ".