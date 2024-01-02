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الثلاثاء 02 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مستشار الرئيس الفرنسي يزور مصابي وجرحى غزة في المستشفيات المصرية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان استقبل السفير فيليب لاليو ، مستشار الرئيس الفرنسي ومدير مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية، وستيفان دوفار، مستشار الشئون الإنسانية بالسفارة الفرنسية. 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء يأتي عقب زيارتهما لمصابي وجرحى غزة الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى العريش بشمال سيناء، مشيرا إلى أن ثمن الجهود التي يبذلها طاقم المستشفى العائم  "ديكسمود" وما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية لمصابي وجرحى غزة.

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زيارة مستشفى العريش العام ومدينة العريش 

كما أعرب مستشار الرئيس الفرنسي عن سعادته بزيارته الأولى لمستشفى العريش العام ومدينة العريش التي وصفها بالرائعة.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير استعرض الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها لجرحى غزة  في المستشفيات المصرية ، موضحا أنه تم تخصيص  ٣٧ مستشفى لاستقبال الحالات من غزة، وأنه يتم نقل الحالات المعقدة للمستشفيات المتخصصة كحالات الأورام والحروق، وأن جميع المصابين يخضعون لأحدث بروتوكولات العلاج.

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