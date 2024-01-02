جامعة أسيوط تشارك في مسابقة ريادية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالبحرين

تعتزم جامعة أسيوط إعلان فرصة رائعة للطلاب والباحثين وأفراد المجتمع العلمي العالمي للمشاركة في مسابقة ريادية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم. ففي إطار الشراكة والتعاون الثقافي والتعليمي بين البحرين ومصر

تعمل جامعة أسيوط على تعميم إعلان مهم تلقته من سفارة مملكة البحرين بالقاهرة. يتعلق هذا الإعلان بفتح باب التقدم للمنافسة على جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2023.

تجسد هذه الجائزة التزام المملكة البحرينية بتعزيز الابتكار والتقدم في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. تهدف الجائزة إلى تشجيع وتكريم المبادرات المبتكرة التي تعزز استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم المستدامة.

تستهدف الجائزة الطلاب والأكاديميين والمؤسسات التعليمية والشركات التي تعمل في مجال تطوير التكنولوجيا التعليمية. يجب أن تكون المبادرات المشاركة مبتكرة ومستدامة وتستهدف إعطاء فرص تعليمية متكافئة وتعزيز التمكين والمشاركة في عالم التعليم الحديث.

يجب على المشاركين في المنافسة تقديم وصف مفصل لمبادرتهم وكيفية تطبيقها في المجال التعليمي. يتم تقييم المشاريع وفقًا لعدة معايير بما في ذلك الابتكار والأثر الإيجابي والجدوى والأهداف المستدامة.

تشكل هذه الجائزة فرصةً ذهبيةً للجامعة للمشاركة في المبادرات العالمية لتطوير التعليم واستخدام التكنولوجيا في تحقيق نظم تعليمية حديثة ومستدامة. تدعو جامعة أسيوط أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين إلى تقديم مبادراتهم والمشاركة في هذه المنافسة الرائدة للفوز بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2023.

تهدف هذه الجائزة إلى تكريم المبادرات والمشاريع التي تساهم في تعزيز وتطوير نوعية التعليم بواسطة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية. وتعد هذه الجائزة بمثابة منصة للتبادل العلمي وتحفيز الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم.

يمكن للمشاركين في المسابقة تقديم مشاريع ومبادرات مبتكرة ومستدامة في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليم، سواء كان ذلك في البيئات التعليمية التقليدية أو عن بُعد. يجب أن تركز هذه المشاريع على تحسين جودة التعليم، وتعزيز الوصول إلى التعليم على نطاق واسع، وتعزيز الابتكار في عملية التعليم.

تتيح هذه الفرصة للطلاب والباحثين والمعلمين وأي شخص آخر مهتم من أى جنسية الفرصة لعرض ابتكاراتهم وأفكارهم الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم. يمكن تُقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني المحدد في الإعلان، وعلى المشاركين تفصيل محتوى مشروعهم وتوضيح كيفية تنفيذه والفوائد المتوقعة منه.

لضمان تقييم عادل وشفاف للمشاريع، سيتم تشكيل لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجال التكنولوجيا والتعليم. ستتم دراسة المشاريع المقدمة وتقييمها واختيار الفائزين وفقًا لمعايير محددة مسبقًا.

يتمنى فريق جامعة أسيوط للمشاركين كل التوفيق والنجاح، ويشجع الجميع على المشاركة في هذه المسابقة المثيرة التي تعزز دور التكنولوجيا في تحسين التعليم وتعزيز الابتكار في المجال التعليمي. فلا تفوتوا الفرصة للمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في مجال التعليم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال!