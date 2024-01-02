المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط استقبل 127701 شخصا في 2023

تحققت المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط منذ تأسيسها بالفعل كونها إنجازًا ملموسًا ومبهرًا في مجال الرعاية الصحية. وتتحدث الإحصائيات لمستشفى الجامعة الرئيسي عن عام 2023 نيابة عن نجاحها وتميزها في تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.

تعد المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط واحدة من الإنجازات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في مصر. تم تصميم هذه المدينة بشكل شامل لتلبية احتياجات الطلاب والأساتذة الجامعيين وأفراد المجتمع المحلي.

مدينة الطب المتكاملة بجامعة أسيوط تشتمل على مجموعة واسعة من المرافق الصحية المتقدمة. يتم توفير خدمات العناية الأولية والعلاج التخصصي في هذه المدينة، حيث يمكن للمرضى الحصول على خدمات طبية عالية الجودة بسهولة وراحة.

وتعد الإحصائيات الحديثة للمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط بمثابة دليل على نجاح هذه المدينة الطبية المتكاملة. فقد استقبل المستشفى خلال عام 2023 عددًا كبيرًا من المرضى، حيث بلغ عدد المترددين على العيادات في المستشفى 127701 شخص في عام 2023. وهذا يعكس الثقة التي يتمتع بها المرضى في الخدمات الطبية التي يقدمها الفريق الطبي بالمستشفى. بمجرد الدخول، تم تسجيل 31284 حالة دخول، مما يدل على الحاجة الملحة للرعاية الطبية والعلاج التي يوفرها المستشفى.

ولا يقتصر نجاح المستشفى على العيادات فقط، بل تمت إجراء 18063 عملية جراحية ناجحة في طوال العام الماضي. ويعزى هذا الإنجاز المذهل إلى القدرات العالية للكادر الطبي والتمرس الذي يتمتع به.

تصبح نجاحات المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط واضحة تمامًا ويعود هذا النجاح إلى الجهود المبذولة من قبل فريق القيادة الطبية لجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. توجه هؤلاء القادة نحو تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة وبالتعاون مع الفريق الطبي القوي الذي يضمه طاقم من الأطباء والممرضين المؤهلين.

باعتبارها إحدى رواد خدمات الرعاية الصحية في المنطقة، تعمل المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط على توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة للمرضى من خلال تطبيق أحدث التقنيات الطبية وجلب أفضل الأطباء والمتخصصين في مجالاتهم.

نجاح المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط

في نهاية المطاف، يبرز نجاح المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط كنموذج مثالي للتعاون بين الجهات الأكاديمية والطبية. إن الاستثمار في البنية التحتية والتدريب العالي وتوظيف الكوادر الطبية المؤهلة جعل من المدينة الطبية دافعًا قويًا لتطور الرعاية الصحية في المنطقة وتلبية احتياجات المجتمع. وهذا يشير إلى مستقبل واعد ونجاح مستمر للمدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط في تحقيق رؤيتها في توفير رعاية صحية متفوقة.

تهدف مدينة الطب المتكاملة بجامعة أسيوط إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى وتطوير الرعاية الصحية في المنطقة. بدعم من القيادة الجامعية والفريق الطبي المتخصص، تستمر المدينة في تحقيق النجاحات وتقديم رعاية صحية شاملة ومتميزة للمجتمع المحلي والمنطقة المحيطة.