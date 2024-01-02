طلاق هند عبد الحليم وكريم قنديل رسميًا بعد زواج 3 سنوات.. مفاجأة وراء الانفصال

أعلنت الفنانة هند عبد الحليم عن طلاقها رسميًا من زوجها كريم قنديل، بعد زواج استمر لأكثر من 3 سنوات، وجاء ذلك بمحض الصدفة من خلال منشور شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

هند عبد الحليم تعلن طلاقها رسميًا من كريم قنديل بعد زواج استمر 3 سنوات

نشرت هند عبد الحليم صورة عفوية من أحدث ظهور لها وأرفقتها بتعليق قائلة:"ايام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير اوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش اي حاجة دائمة .. بس مش معنى انك لوحدك انك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس".

هند عبد الحليم وكريم قنديل

وأضافت هند عبد الحليم: "كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون احلى واحن على الكل يارب"، ليوجه لها أحد المتابعين سؤالًا غير متوقعًا قائلًا: "سينجل؟"، لتصدم الجميع بإجابتها قائلة: "نعم".

طلاق هند عبد الحليم

أول تعليق من هند عبد الحليم بعد طلاقها: الانفصال تم منذ 3 أِشهر

في الوقت نفسه، صرحت هند عبد الحليم بأن الطلاق وقع رسميًا منذ حوالي 3 أشهر، دون الكشف عن أسباب الانفصال، مكتفية بقولها: "كل شيء قسمة ونصيب".

هند عبد الحليم عبر انستجرام

هند عبد الحليم عبر انستجرام

زواج هند عبد الحليم وكريم قنديل

واحتفلت الفنانة هند عبد الحليم بزفافها على كريم قنديل يوم 13 أغسطس في عام 2020، في حفل ضخم شهد حضور نخبة مميزة من نجوم ونجمات الوسط الفني، وبعض الأصدقاء المقربين وأسرة العروسين.

هند عبد الحليم وكريم قنديل

سر شائعة طلاق هند عبد الحليم وكريم قنديل

جدير بالذكر أن شائعات الطلاق لاحقت هند عبد الحليم في وقت سابق تحديدًا في عام 2021، بعد عام واحد فقط من زواجها، وذلك بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

هند عبد الحليم وكريم قنديل

وظهرت هند في الفيديو وهي تمشي فى أحد الطرق وحدها، وعلقت عليه حينها بجملة أثارت تساؤلات الجمهورحول حقيقة انفصالها.

هند عبد الحليم وكريم قنديل

آخر أعمال هند عبد الحليم

وكانت آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم دورها المميز في مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي عُرض بداية عام 2023 الماضي، حيث جسدت شخصية "سلمى" المدمنة، وشاركها البطولة النجوم كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وهاجر عفيفي، وعمر السعيد، وركين سعد، وآيه سليم، وسلوى محمد علي، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج كريم العدل.

هند عبد الحليم وكريم قنديل

وتدور قصة مسلسل أزمة منتصف العمر في إطار اجتماعي، بعد أن تتزوج فيروز من عزت بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، وتقع في حب عمر زوج ابنته، وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها.