الأحد 31 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

رجوع تامر حسني وبسمة بوسيل بعد طلاق 8 أشهر.. حضن دافئ يلم شمل الأسرة ليلة رأس السنة (شاهد)

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل

اختار الفنان تامر حسني أن يبدأ العام الجديد 2024 رفقة طليقته بسمة بوسيل وأبنائه الثلاثة، حيث فاجأ الجمهور بنشر صورة تجمعهم من أحدث ظهور لهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ما آثار الجدل حول رجوعهما لبعضهما البعض مجددًا.

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هل عاد تامر حسني لطليقته بسمة بوسيل ليلة رأس السنة؟ 

سرعان ما انتشرت صورة تامر حسني مع بسمة بوسيل وأبنائه على نطاق واسع بين الجمهور، متسائلين عن حقيقة عودتهما لبعضهما البعض تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2024، وبعد مرور 8 أشهر فقط على طلاقهما.

تامر حسني وبسمة بوسيل

ووجه تامر حسني رسالة حب للجمهور أرفقها بتعليق على صورته مع بسمة وأبنائه، حيث قال: "كل سنة وأنتوا طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية".

في الوقت نفسه، كشف مصدر مقرب من النجم تامر حسني أنه بالفعل عاد لزوجته بسمة بوسيل، حيث إنها عادت إلى منزله منذ ثلاثة أيام، ولكن في سرية تامة دون إعلان رسمي.

حقيقة رجوع تامر حسني وبسمة بوسيل

كما أشار المصدر إلى أن النجم تامر حسني كان حريصًا على لم شمل أسرته وإعادة المياه إلى مجاريها، قبل نهاية عام 2023، وبداية العام الجديد 2024، لافتًا أنه من المقرر أن يعلن الخبر رسميًا ويحتفل برجوعهما لبعض الليلة.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد فاجأت الجمهور بإعلان خبر انفصالها رسميًا عن النجم تامر حسني ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 12 عامًا، وذلك في شهر مارس الماضي، من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تامر حسني وبسمة بوسيل

وكتبت بسمة بوسيل: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

تامر حسني وبسمة بوسيل

وسرعان ما رد عليها تامر حسني برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا، أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب”.

تامر حسني وبسمة بوسيل

وأضاف: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والسند الصديق وفي حفظ الله".

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