ديسمبر الماضي.. مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى تستقبل 3464 حالة بالعيادات الخارجية

تعد جراحة المسالك البولية والكلى في جامعة أسيوط من أهم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في هذه المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط وتم تقديم ما يصل إلى 3464 زيارة لعيادات الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي، مما يعكس الطلب المستمر على الخدمات المقدمة من المستشفى

يتميز هذا المستشفى بأنه يوفر خدمات متنوعة للمرضى، حيث تم استقبال 467 حالة دخول في الأقسام والوحدات المختلفة خلال الشهر الماضي. تم أيضًا إجراء 362 عملية جراحية ناجحة، مما يظهر الخبرة والكفاءة العالية للفريق الجراحي في المستشفى. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 525 فحص تلفزيوني بالاشعة وكما تمت معالجة 80 حالة تفتيت الحصوات، وذلك بإستخدام التقنيات الحديثة المتاحة في المستشفى.

مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط

تولت رعاية وإدارة هذا المستشفى الرائدة في جامعة أسيوط فريق قوي من الأطباء المتخصصين والإداريين. يترأس الفريق الاستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. يعمل الدكتور إيهاب فوزي كمدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويشرف الدكتور ضياء عبد الحميد على إدارة المستشفى.

تتمتع جامعة أسيوط بسمعة رائدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وتعتبر هذه المستشفى الجراحية للمسالك البولية والكلى واحدة من أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار رؤية الجامعة لتطوير القطاع الصحي. من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة، يسعى المستشفى إلى تحسين صحة المرضى وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

يعكس عدد الحالات المستقبلة للمستشفى خلال الشهر الماضي الثقة الكبيرة التي يوليها المرضى للمستشفى وفريق الرعاية الصحية الذي يعمل فيه. تعكس العمليات الجراحية الناجحة والفحوصات التلفزيونية وعمليات تفتيت الحصى العديد من التقدم والابتكار في مجال جراحة المسالك البولية والكلى.

من المتوقع أن تستمر مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط في تقديم خدماتها ذات الجودة العالية وتوسيع نطاق تخصصاتها في المستقبل. سيستمر فريق الرعاية الصحية المتميز في العمل من أجل تلبية احتياجات المرضى وتحسين حياتهم.

يعتبر مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط مركزًا متخصصًا ومرموقًا في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بأمراض المسالك البولية والكلى. يضم المستشفى فريقًا طبيًا عالي الكفاءة ومجهزًا بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتقدمة. حيث يعمل الفريق الطبي بتنسيق دقيق لتقديم الرعاية اللازمة للمرضى من التشخيص والعلاج والرعاية ما بعد العملية.

تتمتع سمعة المستشفى بقدرتها على تشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الحالات المرضية، بما في ذلك أمراض المسالك البولية والكلى، الاحتقان البولي، حصى الكلى، أورام الكلى، وغيرها من الحالات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المستشفى أيضًا خدمات لوقاية ومراقبة الأمراض، وتثقيف المرضى وأسرهم حول مختلف القضايا الصحية المتعلقة بجهاز المسالك البولية والكلى.