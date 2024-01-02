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الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد أولى مواجهات مصر بأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لانطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، في نسختها المقبلة المقرر إقامتها بدولة كوت ديفوار.

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ويستهل أحفاد الفراعنة مشوارهم في البطولة بملاقاة موزمبيق فى تمام السابعة من مساء يوم الأحد 14 يناير 2024 بتوقيت القاهرة ، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار ، لحساب مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويخوض المنتخب الوطني البطولة بقائمة تضم كل من ..

في حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد..

 خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

 خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

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