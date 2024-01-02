الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مؤسسة الأهلي المجتمعية تكثف جهودها لإنشاء مراكز للتنمية في محافظات مصر

مؤسسة الأهلي المجتمعية
مؤسسة الأهلي المجتمعية تكثف جهودها لإنشاء مراكز للتنمية

تكثف مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية جهودها  لإنشاء مراكز تنمية مجتمعية متكاملة بأنحاء الجمهورية،خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا.

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الأهلي يلتقي سموحة في بطولة الجمهورية اليوم

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الأهلي ٢٠٠٨ يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية



تهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في تخفيف العبء عن العديد من فئات المجتمع في كافة مناحي الحياة، وأن يكون لهذه الفئات نصيب من الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية من خلال مراكز التنمية وكذلك "القادرون باختلاف". 

وجاء موقف مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية انطلاقًا من الدور الوطني للنادي الأهلي تجاه بلاده، ورغبة في المشاركة المجتمعية لخدمة أبناء الوطن في ربوع مصر، واتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهد في هذا الإطار. 

جاءت هذه المبادرة تقديرًا للمسئولية المجتمعية والمساهمة في الصالح العام وتوفير خيارات متعددة أمام الأفراد في شتى المجالات، بما يسهم في وحدة الصف والتقارب والتلاحم بين أبناء الوطن.. كما جاءت أيضًا في إطار تفعيل شعار مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية "الأهلي للجميع" من خلال هذا الدور التنموي، والمساعدة بكل ما يخدم المصلحة العليا لأفراد المجتمع.

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الجريدة الورقية