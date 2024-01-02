مستشفي أسيوط الجامعي الرئيسي تستقبل 28294 مريضا من مختلف المحافظات

في عام 2023

تعتبر إحصائية المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط لعام 2023 من المؤشرات الرئيسية التي تعكس نجاح المدينة الطبية المتكاملة بالجامعة، حيث توضح الأرقام نمواً ملحوظاً في عدد المرضى القادمين من مختلف المحافظات المجاورة.

تم إصدار إحصائية المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط لعام 2023، حيث تعكس تلك الإحصائية الإنجازات التي حققها المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للمرضى من مختلف المحافظات. وتأتي هذه الإحصائية

من الجدير بالذكر أن نجاح المستشفى الرئيسي لجامعة أسيوط لا يكون بدون الجهود المبذولة من قِبَل الإدارة العليا تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وقد سهمت جميعها في تهيئة البيئة وتوفير الموارد اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين

محافظة أسيوط تتصدر قائمة الوافدين إلى المستشفى الرئيسي

وفقاً للإحصائية، يتصدر محافظة أسيوط قائمة الوافدين إلى المستشفى الرئيسي بـ19,998 مريضًا، مما يعكس اعتماد المدينة الطبية على عدد كبير من سكانها. تليها محافظة سوهاج بعدد ضخم يصل إلى 2,750 مريضًا، مما يشير إلى قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمناطق المجاورة.

وتسجل محافظة اليمن أيضًا حجماً كبيراً في الوافدين بـ2,028 مريضًا، تليها قنا بعدد 1,037 مريضًا وأسوان بـ732 مريضًا. وتوضح الأرقام أيضًا وجود مرضى آخرين من محافظات مختلفة بإجمالي 1,005 حالات.

تعكس هذه الأرقام نجاح المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط في تزويد المرضى بالرعاية الصحية المتخصصة والمتميزة، بالإضافة إلى جودة الخدمة والعناية المقدمة من قبل الفريق الطبي المتميز.

وتستهدف جامعة أسيوط بمستشفاها الجامعية توفير الرعاية الطبية العالية الجودة لسكان المحافظات المجاورة، وتعزيز دورها كمؤسسة رائدة في تعزيز الرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر. وتشكل المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط نموذجًا يحتذى به في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز البحث العلمي في القطاع الصحي.

تعمل المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط على تعزيز سمعتها كمرجعية رئيسية في تقديم الرعاية الصحية على مستوى المحافظة والمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن تستمر الاستثمارات والتوسعات في هذه المدينة الطبية في المستقبل، مما يعكس التزام الجامعة بتحسين الرعاية الصحية وتوفير بيئة صحية آمنة ومتطورة للمرضى.