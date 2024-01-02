مستشفى جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط استقبلت 5582 مريضا من المحافظات

في عام 2023

تتمتع مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط بسمعة ممتازة في مجال تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى. وفي العام 2023 وتعد مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط واحدة من أبرز المستشفيات الجامعية في مصر. ومن خلال الإحصائيات الصادرة عن المستشفى لعام 2023، نجد أنه استقبل عددًا هائلاً من المترددين وتم تسجيل وصول عدد كبير من المترددين على المستشفى من مختلف المحافظات في جمهورية مصر العربية

في محافظة أسيوط ، وصل عدد المترددين إلى 3311 شخصًا خلال العام. وفي محافظة سوهاج ، تم تسجيل حضور 850 شخصًا في المستشفى. وبلغ عدد المراجعين من محافظة قنا 821 شخصًا. كما استقبل المستشفى مرضى من محافظة المنيا بعدد 285 شخصًا.

من جهة أخرى ، تم تسجيل حضور 108 مرضى من محافظة الوادي الجديد و 72 مريضًا من محافظة الأقصر. كما زار المستشفى 44 مريضًا من محافظة أسوان. أما بالنسبة للمحافظات الأخرى ، فقد تم تسجيل حضور 63 مريضًا أما في محافظة البحر الأحمر، فقد بلغ عدد المرضى الذين استخدموا خدمات المستشفى 28 شخصًا.

يراعى في هذا السياق أن هذه الإحصائيات هي لمستشفى محدد ولا تشمل جميع مستشفيات جامعة أسيوط. وتعكس هذه الأرقام الحاجة الملحة للرعاية الصحية والخدمات الطبية المتخصصة في مجالات العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

يعتبر هذا الإحصاء بمثابة تحسين للمستشفى ودليل على الثقة التي يتمتع بها من قبل المرضى في مصر. ويؤكد أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير الخدمات الصحية في محافظات مصر المختلفة، خاصة في مجالات العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب. من الضروري تكثيف جهود الحكومة وتوفير مزيد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في هذه الخدمات لتلبية احتياجات السكان في مختلف المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات تبين الثقة التي يتمتع بها المستشفى في العديد من المحافظات المصرية المختلفة. وتعكس أيضًا جهود فريق العمل في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى المصابين بأمراض العصب والنفسية والمخ والأعصاب.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، يواصل المستشفى العمل بجد لتلبية احتياجات ومتطلبات المرضى وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية في المنطقة. ومع استمرار الاهتمام بتطوير البنية التحتية وزيادة قدرات الفريق الطبي ، من المتوقع أن يستمر عدد المترددين على المستشفى في الارتفاع في السنوات القادمة.