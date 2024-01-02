ستاد العاصمة يظهر للنور ويستقبل مران المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا .. صور

استقبل ستاد العاصمة الإدارية الجديدة ، والذي تم تشييده أخيرًا ضمن منشآت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ، مران المنتخب الوطني الأول مساء اليوم ، والذي يأتي في إطار معسكره التحضيري لانطلاق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا





وظهر الملعب بأرضيته وكامل الهيئة ، في أبهى صوره بعد الانتهاء الكامل من أعمال البناء والتشييد ، ليستقبل أولى تدريبات الفراعنة .

ويخوض المنتخب الوطني معسكره المغلق لللمرة الأولى بالعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعسكر بداية من اليوم الثاني من يناير وحتى التاسع من الشهر ذاته ، على أن يواجه أحفاد الفراعنة منتخب تنزانيا وديًا الأحد المقبل بالقاهرة.



وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.