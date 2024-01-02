محمد صلاح ينتظم في معسكر المنتخب الوطني بعد غد الخميس

ينتظم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزى، فى معسكر الفراعنة ، بعد غد الخميس الموافق 4 يناير استعداداً للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.



وبدأت فعاليات معسكر المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتأتي مجموعات البطولة الأفريقية على النحو التالي :

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.