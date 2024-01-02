الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح ينتظم في معسكر المنتخب الوطني بعد غد الخميس

محمد صلاح
محمد صلاح

ينتظم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزى، فى معسكر الفراعنة ، بعد غد الخميس الموافق 4 يناير استعداداً للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.
 

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وبدأت فعاليات معسكر المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة 

وتأتي مجموعات البطولة الأفريقية على النحو التالي :

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.
المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي  محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

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