وصول نجوم حفل كاسيت 90 إلى الرياض علي متن رحلة خاصة لمصر للطيران 

وصلت اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض الرحلة الخاصة رقم MS3009 علي متن طائرة مصرللطيران طراز بوينج B737-800 قادمة من مطار القاهرة الدولي لنقل عدد من نجوم الغناء المصريين بصحبة فرقهم الموسيقية المشاركة في حفل بعنوان كاسيت 90 المقام علي مسرح أبوبكر سالم ضمن فاعليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.



ومن بين هؤلاء الفنانين مدحت صالح وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومصطفي كامل وهشام عباس ومجموعة من مطربي التسعينيات، والذين يقدمون حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينيات الأجانب.