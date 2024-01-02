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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وصول نجوم حفل كاسيت 90 إلى الرياض علي متن رحلة خاصة لمصر للطيران 

نجوم حفل كاسيت 90
نجوم حفل كاسيت 90

وصلت اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض الرحلة الخاصة رقم MS3009 علي متن طائرة مصرللطيران طراز بوينج B737-800 قادمة من مطار القاهرة الدولي لنقل عدد من نجوم الغناء المصريين بصحبة فرقهم الموسيقية  المشاركة في حفل بعنوان كاسيت 90 المقام علي مسرح أبوبكر سالم  ضمن فاعليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
 

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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد

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2023 مصر للطيران أسطورة إنجازات رغم التحديات

ومن بين هؤلاء الفنانين مدحت صالح وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومصطفي كامل وهشام عباس ومجموعة من مطربي  التسعينيات، والذين يقدمون حفلا غنائيا يوم 4 من شهر يناير الحالي بمشاركة مجموعة من نجوم التسعينيات الأجانب.

 

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