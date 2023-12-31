2023 مصر للطيران أسطورة إنجازات رغم التحديات

اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة لـGHS الأمريكية على أنشطة التأمين والسلامة وخدمة الطائرات

الصيانة والأعمال الفنية تنفذ صيانة وعَمرة لـ٨ طائرات لشركات طيران عربية و٦ أفريقية.. وتوقع ١٢ عقداً لخدمات الصيانة اليومية لجنسيات مختلفة

الشحن الجوى تعيد تسيير رحلاتها المنتظمة لمطار معيتيقة بليبيا بعد توقف أكثر من 8 سنوات.. وتشغل 12 رحلة خلال أبريل ومايو بإجمالى 645 طناً بطراز A330-200 وB737-800

افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الأول لمستشفى مصر للطيران احتفالاً بـ40 عاماً على إنشائها.. وتحصد اعتماد التميز فى السياحة العلاجية «TEMOS-GAHAR EDITION» لأول مستشفى فى مصر

إطلاق منظومة قنوات التوزيع الجديدة NDC) EGYPTAIR RETAILING SYSTEM)

استلام أولى طائراتها من إيرباص «A321 NEO» لتكون أولى شركات الطيران الأفريقية تضم الطراز لأسطولها

مصر للطيران تحصد المركز الخامس بين شركات الطيران الأجنبية الأكثر تشغيلاً للرحلات من وإلى إسطنبول

الخدمات الجوية تحصد تقييماً مرتفعاً فى مراجعة سلامة الغذاء من «MADINA» لصالح «AIR CANADA»

اجتياز مراجعة «ڤيريفافيا» العالمية المتخصصة فى الانبعاثات الناجمة عن الطائرات «CORSIA»

اختيارها الناقل الوطنى ضمن شركات الطيران المتعافية سريعاً من كورونا استناداً لكثافة الركاب واستمرار التشغيل

تجديد اعتماد الأيوزا (IOSA) دون أى ملاحظات من ARGOS PROS المعتمدة من (IATA)

استضافة الأعمال الفنية لمصر للطيران مؤتمر صيانة الطائرات والتدريب فى أفريقيا والشرق الأوسط فى نسخته 31

وفد إدارة أمن النقل الأمريكية «TSA» يشيد بالإجراءات التأمينية بمطار القاهرة ومصر للطيران وفقًا لأعلى مستويات السلامة الدولية

الفريق عباس: المؤشرات المالية هذا العام حققت نتائج إيجابية بفضل جهود العاملين بالطيران المدنى

أهمية التوعية بالتحديات التى تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التى تحققت فى مصر فى السنوات العشر الأخيرة

الفريق محمد عباس

مهندس يحيى زكريا

ممدوح غُنيم

أيمن صلاح

وليد الخفيف

سعد معبد

إبراهيم فوزى

حاتم ممدوح

طائرات مصر للطيران تحلق فى سماء مصر والعالم

الركب الطائر لمصر للطيران وجهة مصر المشرفة حول العالم

دكتور مصطفى مدبولى

طيار محمد موسى

طيار وليد سليمان

كتب - وأمانى سلامة:

الشركة الوطنية «مصر للطيران».. أول شركة طيران تم إنشاؤها فى الشرق الأوسط وأفريقيا وسابع شركة طيران فى العالم.. واحتفلت هذا العام بعيدها 91 حيث تم تأسيسها فى السابع من مايو عام 1932.. مصر للطيران ليست مجرد شركة طيران، بل هى تاريخ ومجهود مشرف لأجيال شغفهم حب الوطن فحاربوا لأجل تحقيق كيان عريق يجوب العالم رافعًا اسم مصر.. الفريق محمد عباس وزير الطيران أكد مواصلة خطة «مصر للطيران» نحو تحديث أسطولها الجوى وفتح عدد من النقاط حول العالم والخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة فى قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأكد الوزير كفاءة الكوادر البشرية العاملة مشيرًا إلى إشادة شركات الخبرة الأجنبية بمنهجية العاملين بـ«مصر للطيران»، ونجاحهم فى تحديد نقاط التشغيل والخطوط الجديدة ذات جدوى اقتصادية داعمة للإيرادات، فضلًا عن تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.. وأشار إلى ضرورة دعم الجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحث جميع العاملين على التكاتف والترابط فى ما بينهم، وتحقيق الكفاءة المطلوبة فى التشغيل، وبذل مزيد من الجهد بكل جد وإخلاص من أجل النهوض والارتقاء بمكانة قطاع الطيران المدنى المصرى، وبما يسهم فى تعزيز العوائد الاقتصادية ويدعم المشروعات التنموية الجديدة، ويعظم الإيرادات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية فى مجال النقل الجوى.. وقال الفريق عباس إن المؤشرات المالية لهذا العام حققت نتائج إيجابية وهو ما تم بفضل جهود جميع العاملين فى قطاع الطيران المدنى، مؤكدًا أهمية التوعية بالتحديات التى تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التى تحققت فى مصر فى السنوات التسع الأخيرة، وما تم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية على الأصعدة كافة.. إنجازات عالمية وإقليمية وأفريقية حققتها مصر للطيران رغم التحديات التى تواجهها منذ يناير ٢٠١١.. الإنجازات والتحديات وجهود العاملين فى حصاد عام 2023 فى السطور القادمة..

نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران وشركاتها التابعة ممثلة عن الطيران المدنى المصرى خلال مشاركتها فى معرض الطيران الدولى DUBAI AIRSHOW فى التعاقد على عدد من الصفقات الجديدة التى تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدنى ليواكب استراتيجية الدولة لجذب ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠.. وخطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٢٠.. وأكد المهندس يحيى ذكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، أن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال المعرض تنوعت وفقا لإمكانات واحتياجات الشركة خلال الفترة المقبلة.. وأضاف ذكريا لن مصر للطيران نجحت فى التعاقدات الجديدة بينها التعاقد مع شركة إيرباص على ضم 10 طائرات من طراز A350-900، لمصر للطيران ويتميز طراز A350-900 الرائد من الطائرات فى تخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 25%. كما تعاقدت الشركة على انضمام 18 طائرة جديدة أخرى من طراز بوينج B737-8MAX، ولكن بنظام الإيجار التشغيلى، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة AIR LEAS CORPORATION والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية «مصر للطيران».

حيث تم توقيع اتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة HONEYWELL، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبى للطيران 2023، وقال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن الهدف من التعاقد مع شركة HONEYWELL هو تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسئولة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران.

وقامت مصر للطيران للخطوط الجوية بالتعاقد مع أكاديمية السعودية لتدريب الطيارين وكذلك للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلى لطراز B787 DREAMLINER، حيث تمتلك مصر للطيران حاليًا سبع طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر استلام الطائرة الثامنة فى بداية عام 2024، ما يستدعى زيادة عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذا الطراز الحديث.

الخدمات الأرضية لمصر للطيران

وقّعت مصر للطيران للخدمات الأرضية عقدا جديدا مع وكيل الخدمة شركة (TAS) TIGER AVIATION SERVICES لخدمات الطيران لتقدم خدماتها الأرضية لصالح أحد عملائها وهى شركة (TAILWIND AIRLINES) التركية.. وقعت الشركة القابضة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة GE AEROSPACE الأمريكية للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات SAFETY INSIGHT وFUEL INSIGHT وFLIGHTPULSE فى عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات، وبموجب التعاقد تمنح التطبيقات الجديدة مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

تم توقيع عقد التعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، أوضح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب هذا التعاون يتوافق مع الخدمات الجوية من حيث عمليات الشحن والركاب، ومع مبادرات البرنامج وجهوده لتحسين سلامة الطيران فى جميع أنحاء العالم، خاصة فى العمليات الإنسانية.

الصيانة والأعمال الفنية

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عقد توسيع اتفاقية الخدمة مع شركة SAFRAN NACELLES، لتشمل تقديم خدمات صيانة عواكس دفع المحركات للطائرات من طراز إيرباص A330CEO، لعدد 11 طائرة تابعة لأسطول الناقل الوطنى المصرى.

المؤتمر العلمى الأول مستشفى مصر للطيران

شهد وزراء الطيران والصحة والتعليم العالى افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الأول لمستشفى مصر للطيران احتفالا بمرور ٤٠ عاماً على إنشائها، ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذى تعقده مستشفى مصر للطيران فى إطار بحث المستجدات العلمية فى مختلف المجالات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالى.

حوكمة الشركات

أعلنت مصر للطيران تبنيها أفضل ممارسات حوكمة الشركات وذلك من خلال تأسيس ثلاث لجان فرعية جديدة (لجنة المراجعة - لجنة رأس المال البشرى - لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمى) تابعة لمجلس الإدارة، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الشفافية والتحسين المستمر والكفاءة فى جميع معاملات الشركة لصالح عملائها الكرام والعاملين بها.

مطار معيتيقة

استأنفت شركة مصر للطيران للشحن الجوى رحلاتها المنتظمة إلى مطار معيتيقة بدولة ليبيا الشقيقة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات وذلك بواقع رحلة أسبوعياً قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب وذلك لخدمة الحركة التجارية بين البلدين، كما تم تشغيل عدد 12 رحلة شحن جوى خلال شهرى أبريل ومايو 2023 بإجمالى حمولة بلغت 645 طنا باستخدام طائرات الشحن الجوى من طراز A330-200 وB737-800F لمطار معيتيقة بليبيا.

صيانة وعَمرات الطائرات

قامت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتنفيذ العديد من أعمال صيانة وعمرة الطائرات وذلك لعدد ٨ طائرات تابعة لشركات طيران عربية وعدد ٦ طائرات لشركات طيران أفريقية فى خطوة جديدة نحو زيادة عدد عملائها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

منظومة قنوات التوزيع

قامت مصر للطيران بإطلاق منظومة قنوات التوزيع الجديدة NDC EGYPTAIR RETAILING SYSTEM، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص عرض وبيع منتجات الشركة وخدماتها الإضافية (ANCILLARY SERVICES) بشكل أفضل مما هو عليه الآن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSS)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)، كما يعزز برنامج (NDC) أيضاً من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر (B2B) سواء شركات السياحة المعتمدة (IATA) أو غير المعتمدة (NON IATA).

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو ١٢ عقداً لتقديم خدمات الصيانة اليومية لشركات الطيران من مختلف الجنسيات بمحطات الشركة بالمطارات المحلية والخارجية ليبلغ إجمالى عملاء الصيانة اليومية بمختلف المحطات ٨٣ عميلا.

إشادة أمريكية أوروبية

أنهى وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولى ورحلات الركاب والبضائع لشركة مصر للطيران جاء ذلك عقب زيارته وأشاد أعضاء وفد إدارة أمن النقل الأمريكية برئاسة WILLIAM GRINOLDS ملحق إدارة أمن النقل الأمريكى للتمثيل الحكومى بالتزام الجانب المصرى بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولى ورحلات الشركة الوطنية مصر للطيران وفقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة الدولية..

المشاركة فى المؤتمرات والمعارض

شاركت مصر للطيران فى فعاليات المعرض الدولى للسياحة والسفر والمعروف باسم فيتور (FITUR)، فى دورته ٤٣ بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة أكثر من ١٣٠ دولة، حيث يُعد معرض فيتور أحد أهم المعارض السنوية الدولية المتخصصة فى مجال السياحة والسفر.. أرسلت إدارة البنك المركزى المصرى خطاب شكر إلى شركة مصر للطيران لدورها الكبير فى نجاح استضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

مؤتمر معرض صيانة الطائرات

استضافت مصر للطيران ممثلة فى شركة الصيانة والأعمال الفنية مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب فى أفريقيا والشرق الأوسط فى نسخته الحادية والثلاثين، وشهدت جلسات المؤتمر حلقات نقاش متعددة الموضوعات بهدف تبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة.

دورات تدريبية

استضافت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بصفتها عضو برنامج TRAINAIR PLUS دورة تدريبية دولية بنظام المنصة الافتراضية VIRTUAL فى مجال الحفاظ على البيئة بعنوان CORSIA، بالتنسيق مع منظمة الطيران المدنى العالمى ICAO، وقد تناولت الدورة التدريبية موضوعات خاصة بمراقبة وإعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية.

جوائز وشهادات واعتمادات

نجحت مصر للطيران فى تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) دون أى ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة ARGOS PROS المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA).

تم اختيار الناقل الوطنى مصر للطيران ضمن شركات الطيران التى تعافت بشكل سريع وملحوظ من جائحة كورونا، واستندت النتائج إلى مدى إقبال الركاب على شركات الطيران ونجاحها فى استمرار تشغيل الرحلات وكثافة الركاب.

فى ضوء اتباع الناقل الوطنى لسياسات تقليل الانبعاثات وفقاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27، ونجح قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات فى اجتياز مراجعة شركة ڤيريفافيا العالمية المتخصصة فى مجال الانبعاثات الناجمة عن الطائرات CORSIA.

حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على تقييم مرتفع فى مراجعة سلامة الغذاء من شركة MADINA لصالح شركة AIR CANADA، فى إطار استمرار الشركة فى توسيع قاعدة العملاء والوكلاء من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم.

حصلت مصر للطيران على المركز الخامس بين شركات الطيران الأجنبية الأكثر تشغيلاً للرحلات الجوية من وإلى إسطنبول بناءً على التقييم والإحصائيات التى قام بها مطار إسطنبول خلال عام ٢٠٢٢.

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلى «سيميليتور» بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات إيرباص: A220/300- A320/200 A330/200- A340/300 ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلى وتدريب الطيارين.

نجحت شركة مصر للطيران فى اجتياز تجديد اعتماد شهادة ISAGO للمقر الرئيسى (HEADQUARTERS) دون تسجيل أى نقاط عدم تطابق أو ملاحظات من جانب فريق التفتيش.

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001: 2015 ISO14001: 2015/ ISO 45001: 2018 / فى مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالى مما يضعها فى مصاف شركات صيانة الطائرات رفيعة المستوى ويؤكد جودة عناصرها الفنية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام السابع عشر على التوالى وذلك للتدريب الفنى، ويعد هذا التجديد للاعتماد هو الأول بعد إضافة الأكاديمية لطرازى A320 NEO وB787 إلى قدراتها التدريبية، ويؤكد التجديد على جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

أول مستشفى فى مصر

** حصلت مستشفى مصر للطيران على اعتماد التميز فى السياحة العلاجية TEMOS-GAHAR EDITION ليصبح أول مستشفى فى جمهورية مصر العربية تحصل على هذا الاعتماد، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية فى المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

** نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبى لسلامة الطيران «إيازا» لجهاز الطيران التمثيلى A320) NEO /CEO)، وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلى وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

نجحت شركة مصر للطيران فى اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة الذى قامت به شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التى تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التى تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

فتح خطوط جديدة / إعادة تشغيل خطوط

قامت مصر للطيران بتشغيل أول رحلة دولية من مطار سفنكس الدولى إلى مطار ألميريا بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320NEO لنقل أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألميريا الرياضى بإسبانيا.

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولى والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، هذا وقد قامت مصر للطيران بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد، وتم طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلتها الأولى فى الذهاب والعودة تشجيعًا للمسافرين على هذا الخط الجديد.

استقبل مطار القاهرة الدولى أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسى بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، حيث تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسى – أيام السبت والاثنين والأربعاء، وتشجيعًا من مصر للطيران للخط الجديد منحت الشركة 1000 ميل إضافى على أول رحلة إلى مطار نيوارك ليبرتى بنيوجيرسى للسادة أعضاء برنامج المسافر الدائم.

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وغاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة مراسم انطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737-، وبتشغيل خط مانشستر سيصبح إجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران إلى المملكة المتحدة (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الأقصر إلى مطار هيثرو بلندن.

أقلعت أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولى إلى العاصمة الهندية نيودلهى وذلك فى ظل التزايد الملحوظ والمستمر فى حجم التبادل التجارى وحركة السفر بين مصر والهند حيث تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهى بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

انطلقت أولى رحلات مصر للطيران الناقل الوطنى المباشرة إلى مدينة بورسودان وعلى متنها 120 راكبا، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان.

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والسيد هيروشى أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات فى أعقاب تداعيات جائحة كورونا.

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلى متنها 234 راكبا، ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الثلاثاء والخميس، وذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم.

** قامت مصر للطيران الناقل الوطنى بإضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة / شنغهاى بالصين بطائرة من طراز بوينج 300-777 وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

استلام طائرات جديدة

تسلمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوى، حيث تعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة COMMERCIAL JET الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز 800SF B737-.

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مراسم احتفال الناقل الوطنى مصر للطيران باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التى تضم هذا الطراز إلى أسطولها.