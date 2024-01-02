جامعة أسيوط تعمل علي تحسين وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز الكوادر الطبية والإدارية

تحققت العديد من الإنجازات في المجالات المختلفة بالمدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط خلال عام 2023، ولاسيما في مجالات مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب وتعتبر هذه الإنجازات إشارة واضحة على نجاح الجهود المبذولة في تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية والإدارية وتتميز مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب تحقيق إنجازات مهمة على المستوى الإداري

انجازات المستشفي في المستوي الطبي

حيث تم افتتاح عيادة M.S لعلاج التهاب الأعصاب المتناثر التصلب المتعدد والحقن المناعي، حيث تقدم العيادة أحدث الخدمات والتقنيات الطبية لمعالجة هذا المرض المزمن بطرق فعالة وتحسين جودة حياة المرضى

تم أيضًا افتتاح عيادة خاصة بجراحات العمود الفقري لعلاج الحالات التي تتطلب تدخل جراحي في هذا المجال. تقوم العيادة بتقديم خدمات متخصصة لتشخيص وعلاج مشاكل العمود الفقري، وتعين المرضى على العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد العمليات الجراحية بأقل تأثير ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح عيادة تيبس العضلات لعلاج تشنجات العضلات وتيبس المفاصل. توفر العيادة فحوصات وتقييمات متخصصة للاشخاص الذين يعانون من مشاكل العضلات والمفاصل وتقدم العلاجات المناسبة لتخفيف الأعراض وتحقيق التحسن الشامل.

وفيما يخص قسم عصبية حريم، فقد تم تشغيل القسم بشكل كامل والبدء في تجهيز عمليات الطوارئ لجراحة المخ والأعصاب. حيث تم توفير الإمكانيات الطبية اللازمة والفريق الطبي المؤهل لتلبية حالات السكتة الدماغية وتقديم الرعاية العاجلة والعمليات الجراحية اللازمة في أقصر وقت ممكن.

وفي إطار تحسين الرعاية الصيدلانية، تم افتتاح صيدلية الطوارئ لتلبية احتياجات المرضى في الحالات الطارئة. كما تم تجهيز وحدة الصيدلة الإكلينيكية بأحدث التقنيات والأدوات لتقديم خدمات الصيدلة بأعلى جودة وموثوقية.

وواحدة من هذه الإنجازات هي رفع كفاءة العناية المركزة ووحدة السكتة الدماغية من خلال تحديث الأجهزة وزيادة عدد الأسرة الكهربائية إلى واحدة. هذه التحديثات والتحسينات ستساعد في تحسين جودة الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض العصبية والنفسية والأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع كفاءة العناية المركزة بعد عمليات جراحة المخ والأعصاب من خلال تشغيل عدد 7 أسرة جديدة. هذا يعني أن المستشفى يستطيع الآن استيعاب عدد أكبر من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة بعد الجراحات التي تشمل المخ والأعصاب. تلك الأسرة ستوفر بيئة مثالية للمرضى للتعافي وتلقي الرعاية المناسبة تحت إشراف فريق طبي ذو خبرة.

بالإضافة إلى العناية المركزة، تم أيضًا رفع كفاءة وتحسين جودة العناية المتوسطة بأمراض المخ والأعصاب. تم تشغيل عدد 12 سريرًا جديدًا في وحدة العناية المتوسطة لتلبية احتياجات المرضى. بفضل هذه الزيادة في الإمكانيات، يمكن للمستشفى الآن معالجة عدد أكبر من المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متوسطة ومراقبة دقيقة.

وتضاف إلى ذلك، تمت إضافة عدد 5 مونيتور إلى وحدة العناية المتوسطة لدينا. هذه التحسينات تساعد في مراقبة الحالة الصحية للمرضى على مدار الساعة والاستجابة السريعة لأي تغييرات قد تحدث في حالتهم الصحية. الأجهزة المتطورة تسهم في تحسين جودة الرعاية وتقليل المخاطر المحتملة.

انجازات المستشفي في المستوي الإداري

في المستوى الإداري، تم تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات وكفاءة العاملين في المستشفى، بما في ذلك التمريض والكوادر الصحية الأخرى. وتم تنظيم هذه البرامج بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بهدف إعداد العاملين لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الرعاية الصحية والمحافظة على الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة.

ومن أجل الاهتمام بصحة وسلامة العاملين في المستشفى، تم تنفيذ برنامج كشف طبي دوري يستهدف اكتشاف الأمراض المهنية المحتملة والتعرف على أي مشاكل صحية قد يعاني منها العاملون. تعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على صحة الكوادر الطبية وتوفير الرعاية المناسبة في حالة الحاجة.

ومن أجل تعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى، تم رفع كفاءة إدارة الرعاية الاجتماعية من خلال إضافة نقاط الاتصال بالإنترنت وأجهزة الحاسوب الآلي. فقد ساهمت هذه التقنيات في تسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات بين العاملين وتحسين جودة الرعاية وتوفير الوقت والجهد.

ومن الإنجازات الأخرى، تم إنشاء إدارة الشؤون القانونية وإنشاء قسم المطالبات وقسم المكافآت. تهدف إدارة الشؤون القانونية إلى ضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الصحية، بينما يُعنى قسم المطالبات بمتابعة المستحقات المالية وتسوية النزاعات المتعلقة بالتأمين الصحي. ويعمل قسم المكافآت على تطوير برامج تحفيزية للعاملين وتقديم الحوافز المناسبة لتعزيز الأداء والتحفيز.

تم البدء في تفعيل قسم العلاقات العامة بالمستشفى، بغية تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي ونشر الوعي حول الخدمات الصحية المتوفرة. كما تم تعزيز الهيكل الإداري للمستشفى من خلال إنشاء قسم المعاشات، الذي يهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للعاملين في المستشفى والاهتمام بحقوقهم.

تم أيضًا تفعيل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة في المستشفى، وهذا يعزز أمانة وشفافية العمليات الادارية والإدارة المالية. يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من تنفيذ الإجراءات والسياسات المطبقة بشكل صحيح وفعال، وضمان احترام المعايير واللوائح الصحية.

الانجازات تحققت بجهود ومتابعة رئيس الجامعة

جدير بالذكر أن هذه الانجازات تحققت بجهود ومتابعة رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. إن اهتمام قيادة الجامعة بتطوير وتحديث المستشفى يعكس رؤية قوية ورغبة حقيقية في تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

يعتبر مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط أحد الركائز الأساسية للمدينة الطبية المتكاملة، حيث يوفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمرضى في مجالات العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب. تبذل فرق المستشفى جهودًا جبارة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى عال وتطوير خدماتها باستمرار.

باستمرار الاستثمار في البنية التحتية وتقديم تسهيلات عصرية وتعزيز التقنيات والأدوات الطبية المتطورة، يسعى مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط إلى تقديم رعاية صحية عالمية المستوى ومواكبة التطورات الطبية والعلمية الأخيرة.، من خلال توفير بيئة قائمة على الابتكار والابتكار في مجال العلاج والبحث العلمي.

في المستقبل، يتطلع مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط إلى مواصلة ريادته في تقديم الرعاية الصحية والاستمرار في تطوير وتحديث خدماته. كما يهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وتبادل المعرفة والخبرات الطبية، والمساهمة في تطوير المجال الطبي والعلمي بشكل عام.

إن إنجازات مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تعكس التزامها بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين. وترتكز هذه الإنجازات على التطوير المستمر والتحسين المستمر في جميع جوانب الخدمات المقدمة، بهدف تعزيز رضا المرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالمنطقة.

تلك الإنجازات في مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تعد إشارة إلى التزام المستشفى بتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى. تعكس هذه الإنجازات الاستثمار المستمر في التحسين والتطوير التقني والعلمي في المستشفى، مما يضمن تلبية الاحتياجات الطبية المتنامية وتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في المدينة والمنطقة المحيطة بها.

تلك الإنجازات تعكس التزام المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط بتقديم أفضل رعاية طبية وتحسين جودة الحياة للمرضى. ومن المتوقع أن تستمر المدينة في تطورها والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات المهمة والابتكارات في المستقبل.