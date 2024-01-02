رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع لجنة "مشروعات النواب "

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وذلك لعرض رؤية جامعة طنطا في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والنائبة هالة فوزى أبو السعد والنائب محمد جمال عبد القادر والنائبة مارسيل سمير، و ورئيس هيئة التنمية الصناعية والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد رئيس جامعة طنطا على أهمية الدور المحوري لمؤسسات التعليم العالي في تحقيق الاستثمار المعرفي وانتاج مخرجات اقتصادية ذات مردود ايجابي في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين الحالة المعيشية.

قدم الدكتور محمود ذكي عرضا تقديميا استعرض خلاله رؤية جامعة طنطا الاستراتيجية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المشروعات القائمة على تعظيم القيمة المضافة من الموارد الاولية المحلية بمحافظة الغربية والمشروعات التطبيقية الابتكارية ومخرجات البحث العلمي من منسوبي جامعة طنطا، مستعرضا عدد من النماذج الأولية للمشروعات المقترحة القابلة للتطبيق ومن بينها انشاء مصانع لإنتاج الزبيب عالي الجودة بقرية شنراق، والالبان ومشتقاته بقرية ابشواي الملق ، وغزل الكتان المبلل بغرض التصدير بقرية شبرا ملس ، ومن المشروعات الابتكارية تصميم وانتاج الديزل الحيوي من بقايا زيوت الطهي، وانتاج الهيدروجين الاخضر باستخدام الطاقة الشمسية والتحليل الكهربي، وانتاج طوب طفلي متميز، وتصنيع الخشب البلاستيكي من قش الأرز.

وأكد د.ذكي أن معايير اختيار المشروعات المقترحة تراعي الأبعاد الاقتصادية لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، والابعاد الاجتماعية السكانية مع الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

دعا رئيس جامعة طنطا الى اطلاق منصة بنكية لخدمة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة.