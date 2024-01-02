مستشفى جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تعلن إحصائيات قوية تعكس نجاحها وتميزها

وحدة فسيولوجيا الأعصاب

تعتبر المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط واحدة من أبرز المشاريع الطبية الحديثة في مصر التي تجمع بين التعليم الطبي والصحة العامة وتعتبر كأحد أبرز المراكز الطبية المتطورة في البلاد وكما تعتبر هذه المؤسسة الطبية مصدرًا للكثير من الإنجازات والتقدم في مجال الطب والعلوم الطبية.

تعكس الإحصائيات المذكورة عن وحدة فسيولوجيا الأعصاب بمستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط خلال عام 2023 نجاحاً ملموساً في زيادة الخدمات الطبية المتاحة للمرضى.

في عام 2023، قدمت وحدة فسيولوجيا الأعصاب التابعة لمستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط إحصائيات قوية تعكس نجاح عملها وتميزها. فعلى مدار العام، قام الأطباء والفريق الطبي بتنفيذ وإجراء 2869 عملية رسم للمخ، وهذا يعكس الطلب المتزايد على خدمات تشخيص أمراض الأعصاب والدماغ في المستشفى وكما قاموا بعمل وتنفيذ 139 عملية حقن بوتكس وهي إجراءات يتم استخدامها عادةً في علاج بعض الاضطرابات العصبية

وبالإضافة إلى ذلك، أجريت أكثر من 223 فحصًا بالأشعة التلفزيونية على شرايين الرقبة مما يمثل جهود المستشفى في تقديم العلاج والاهتمام بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتم تنفيذ 3697 عملية رسم للعضلات وهذا يعكس التركيز على خدمات العلاج العضلي والإصابات العصبية ومن ناحية العلاجات البديلة والمتقدمة، تم تم إجراء 286 جلسة فصل للبلازما، وهو إجراء تستخدمه بعض المستشفيات لعلاج بعض الأمراض المناعية، وتم إجراء 43 عملية رسم المخ بالفيديو، وهو إجراء يستخدم لتشخيص بعض الاضطرابات العصبية الخطيرة، وتم إجراء 35 جلسة تنبيه مغناطيسي، وهو إجراء يستخدم في بعض حالات الاضطرابات النفسية

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات لن تكونت لولا الجهود المبذولة من قبل فريق العمل المتميز الذي يتولى قيادة هذه الوحدة الطبية تحت قيادة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، تستمر المدينة الطبية المتكاملة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى وتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي في المجال الطبي وتعتبر المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط نموذجًا رائدًا في توفير الرعاية الصحية المتميزة والتعليم الطبي العالي ويقوم المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بتوجيه الفريق الطبي والإداري والتقني لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمرضى وتعزيز الممارسات الطبية المبتكرة.

بصفة مستمرة، تسهم هذه المدينة الطبية في تطوير المجتمع المحلي والوطني عن طريق توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحسين الصحة العامة. وتشهد القصص الناجحة والنتائج الملموسة للوحدة الطبية في جامعة أسيوط على براعة وكفاءة الفريق الطبي وتفانيه في خدمة المجتمع.

تحظى المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط بتقدير كبير في مصر وخارجها بسبب تفوقها في توفير الرعاية الصحية المتخصصة والابتكارات الطبية. تعمل الفرق الطبية والعلمية في المدينة بجهود مشتركة لتطوير التشخيص والعلاج، وتوفير الرعاية المستمرة للمرضى. من خلال النجاحات والإحصائيات الإيجابية، تتحدث المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط عن نفسها كمرجعية قوية في مجال الطب والصحة في مصر.