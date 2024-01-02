كلام فى الهوا

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 07:57 م 1/2/2024 7:57:20 PM

ذهب كثير من المحللين السياسيين إلى أن إسرائيل خسرت الحرب بسبب براعة استخدام المقاومة للصورة التى استطاعت أن تسيطر على عقول المشاهدين، وأفشلت ادعاء إسرائيل فى تسويق صورة مزيفة عن حقيقة الأحداث التى تحدث على أرض غزة. فالناس فى كل مكان يشاهدون الحرب "بث مباشر" على شاشات التليفزيون ويتأثرون بما يشاهدونه، أى أن الصورة هى التى تصنع الأحداث، كما أن الصورة أيضًا تؤثر على أصحاب القرار. والأحداث التى لم تلتقطها الكاميرا لا تعتبر موجودة، فالحدث الذى نشاهده ونراه، حتى أصبحت الصورة أكثر من حقيقة من الحقيقة نفسها، الصورة هى صاحبة القدرة على الإقناع، فالذى يتحكم فى الصورة يتحكم فى العالم بشرط أن تبث الصورة بشكل ملازم للحدث، فالتأخير يفقد الصورة أهميتها، وهذا ما تفعله إسرائيل التى تمارس تزييفًا أشد تضليلًا لحقيقة الأحداث. فالصورة شئنا أم أبينا هى التى تحكم القرارات السياسية ولا يستطيع عاقل أن يتجاهلها بعد أن شاهدتها الناس، وأصبحت تسكن عقولهم. ولكن هناك غير العقلاء الذين يوهموننا أن هذه الصورة لا تعبر عن الحقيقة، هؤلاء هم الخبثاء أصحاب الهوى، وللأسف من أبناء العرب.

لم نقصد أحدًا!!