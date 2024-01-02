مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط استقبل 13146 مترددا بالعيادات

في عام 2023

تأتي المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط كنموذج رائد في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة في مجال العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب. تعتمد المدينة على رؤية إدارية قوية ومهنية لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى حيث تعتبر المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط واحدة من أبرز المشاريع الناجحة في مجال الرعاية الصحية بمصر

تشهد إحصائيات مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب في جامعة أسيوط لعام 2023 نجاحًا ملحوظًا ومنجزًا يستحق الاحتفال وهي مثال حقيقي على نجاح هذه المدينة الطبية في توفير الخدمات الصحية عالية الجودة ورعاية المرضى ومنذ افتتاح المستشفي حققت انجازات متميزة. في عام 2023 حيث وفرت المستشفى خدماتها لعدد كبير من المرضى طوال العام.

وتعكس الإحصائيات لعام 2023 نجاح المدينة الطبية بجامعة أسيوط في تلبية احتياجات المرضى وتقديم الرعاية الصحية المتميزة. وقد بلغ عدد الأيام العلاجية في المستشفى 57206 يومًا، مع توفير نفقة الدولة لعدد 23265 مريضا

وفقًا للإحصائيات، تم تنفيذ أكثر من 9319 دخول للمرضى إلى المستشفى للعلاج، وتم إجراء أكثر من 1723 عملية جراحية ناجحة. هذا يعكس الجودة العالية للخدمات الجراحية التي تُقدم في المركز.

ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في المستشفى خلال العام أستقبلت 13146 مترددا علي العيادات الخارجية حيث تم تقديم الرعاية الطبية والاستشارات اللازمة للمرضى. تُعد هذه الأرقام إشارة واضحة على الدور الريادي الذي يقوم به الفريق الطبي والإداري في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

تعكس هذه الإحصائيات الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط. تعتبر هذه الانجازات نتيجة للجهود الجماعية والمتواصلة من قبل فريق العمل، وتعزز مكانة المركز الطبي كواحد من أبرز المراكز الطبية في المنطقة.

المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط مثالًا رائعًا على الجهود الحكومية

ويأتي هذا الإنجاز بفضل تعاون الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، تم تحقيق هذه الإنجازات البارزة في مجال العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب. وتمثل هذه القيادة القوية الداعمة والتفاني الذي يتمتع به الفريق الطبي والإداري الدافع الأساسي لتطوير وتحديث الخدمات الصحية في المركز.

تعد المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط مثالًا رائعًا على الجهود الحكومية في تطوير الرعاية الصحية وتحسين البنية التحتية الطبية في مصر. وتعتبر إحصائيات مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط عن عام 2023 تلك الإنجازات التي تتحدث عن نفسها، حيث تؤكد على جودة الخدمات المقدمة والتزام المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتميزة لجميع المرضى.