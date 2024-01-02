جولة تفقدية للمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط لمتابعة أعمال التجديد والتطوير

بدأت أعمال التجديد والتطوير بإعادة تصميم وتجهيز مساحة الاستقبال العام للمستشفيات الجامعية بهدف تحسين تجربة المرضى وزوارهم. تم توسيع مساحة الاستقبال العام من 948 متر مربع إلى 2000 متر مربع لتوفير مساحة أكبر للمرضى وتسهيل عملية الاستقبال والتسجيل.

كجزء من خطة التطوير التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسيوط لتحسين خدماتها، قام الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بجولة تفقدية لمتابعة عمليات التجديد والتحديث في عدد من المنشآت داخل المستشفيات. تم تفقد أعمال التجديد والتحسين في قسم الاستقبال العام وتم تجهيزه بوحدة العناية المركزة وغرف لعمليات الجراحة و4 أجنحة للعناية المتوسطة وغرفة لفحص المرضى وصيدلية و4 غرف عزل.

تشمل أعمال التطوير أيضًا تجديد استراحة الأطباء، حيث تم زيادة عدد الغرف فيها إلى 25 غرفة لاستيعاب 50 شخصًا.

وتشمل أعمال التطوير أيضًا تجديد المطبخ الخاص بالمستشفيات، الذي لم يتم تجديده منذ عام 2005، وتم وضع خطة لإعادة تأهيله وتغيير مسارات الحركة وتوزيع الخدمات به بما يتوافق مع معايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

تم تجهيز المساحة الجديدة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية لضمان توفير خدمات ذات جودة عالية. تم تصميم الاستقبال العام بأسلوب حديث ومبتكر يتوافق مع معايير الراحة والأمان للمرضى وزوار المستشفيات. تم توفير مناطق انتظار مريحة ومناطق استقبال خاصة بالحالات الطارئة لتسهيل وتسريع عملية التشخيص والعلاج.

وبجانب توسيع مساحة الاستقبال العام، تم العمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتحديث التجهيزات الطبية في المستشفى. تم انتقاء أحدث التقنيات والأجهزة الطبية لتوفير العناية الصحية الأفضل للمرضى. تم تحديث غرف العمليات وتزويدها بأحدث التجهيزات والأدوات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية بأمان وكفاءة عالية.

تهدف هذه الخطة لدعم مستشفيات جامعة أسيوط في تقديم خدمات طبية متميزة وفعالة للمجتمع. تسعى الجامعة إلى توفير البنية التحتية الحديثة والتجهيزات الطبية المتطورة لتلبية احتياجات المرضى وتحسين تجربتهم في المستشفى.

من المتوقع أن تنتهي أعمال التجديد والتطوير في المستشفيات الجامعية قريبًا، وسيتم الكشف عن التحسينات والتحديثات الجديدة للجمهور في المستقبل القريب. ستستمر جامعة أسيوط في العمل على تحسين وتطوير خدماتها الطبية بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

تم توسيع المنشأة لتضم مساحة أكبر تستوعب المرضى وتسهم في تحسين خدمة الاستقبال، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية وتحسين التصميم الداخلي لتوفير بيئة مريحة للمرضى وأفراد أسرهم. تم إضافة صالة انتظار مريحة ومرآب لمواقف السيارات. وتم أيضاً تحديث وتجديد مرافق المطاعم والمقاصف لتوفير وجبات صحية ومتنوعة للزوار والموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد قسم العناية المركزة وتحديثه بمعدات وتقنيات حديثة لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل وتقديم الرعاية الطبية المتميزة. كما تم تطوير قسم الأشعة وتحديث معداته لتحسين دقة التشخيص وتسريع تقديم النتائج.

قام الفريق العامل بتدريبه على أحدث الإجراءات والبروتوكولات الطبية لضمان تقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة. وقد تم تخصيص فرق لمتابعة وتقييم جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية بشكل منتظم.

تهدف هذه الخطة الشاملة للتطوير إلى تعزيز مكانة المستشفيات الجامعية وجعلها وجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة. وتعكس جهود الإدارة والموظفين التزامهم القوي بتقديم خدمات ذات جودة عالية ورعاية ممتازة للمرضى.

من المتوقع أن يتم استكمال عملية التجديد والتطوير في المستشفيات الجامعية بحلول نهاية العام الحالي، وبذلك ستكون الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات جامعة أسيوط على أعلى مستوى فني وتكنولوجي وتلبي احتياجات المرضى بشكل شامل ومتكامل.

جانب من الزيارة