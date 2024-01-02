ع الطاير

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 07:34 م 1/2/2024 7:34:28 PM

الوظائف التى سوف يخلقها الذكاء الاصطناعى أكثر من تلك التى يهدد باختفائها، فطبقا لتوقعات الخبراء فإن ملايين الوظائف سوف تختفى خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحل الآلة أو الروبوت مكان البشر فى الصناعة والخدمات، ولكن هذا لا يعنى المزيد من البطالة فى العالم، وإنما يفرض تحديات كبيرة أمام الراغبين فى دخول سوق العمل والحصول على المال، ولابد من دورات تدريبية متخصصة ونوعية عالية من التعليم وتخصصات كثيرة دقيقة جدا، وأصبح هناك فرصة عمل فى كبريات الشركات العالمية من المنزل.

ومن التحديات التى يفرضها الذكاء الاصطناعى الاعتماد على الآلات والمعدات الحديثة الذكية التى يمكنها اتخاذ القرارات المناسبة بناء على تحليل البيانات، وكذلك يمكن إجراء عمليات جراحية دقيقة وتصميم مبانٍ ومدن وطرق ويمكن عن طريق إنترنت الأشياء أن يكون المصنع كله آليا من دون بشر، والأخطر أن عمل وإبداع وإنتاج وقدرة الآلة أو الروبوت تفوق قدرة الإنسان بمراحل.

وقد يتساءل البعض وماذا سيفعل الإنسان إذا كانت الآلة ستكون قادرة على القيام بكل الأعمال بما فيها الأعمال الإبداعية، وحتى أعمال خدمة العملاء حيث روبوت الدردشة وفهم الاستفسارات والرد عليها.

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ماذا يفعل الإنسان إذا كان الروبوت والآلة تعمل كل شي، والإجابة ببساطة هى أن الذكاء الاصطناعى هذا يخلق ملايين فرص العمل الجديدة ولكنها ليست وظائف تقليدية، وإنما تتطلب مهارات جديدة فى الأمن السيبرانى والبرمجيات وتحليل البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى، والتعامل مع الآلات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، فحتى مهن الزراعة والرى سوف تعتمد على الآلات والمعدات الحديثة التى يمكنها القيام بكل الأعمال بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

وهناك بالفعل خطر كبير على الوظائف والمهن التقليدية، حيث يحل الروبوت مكان الإنسان حتى وظائف الصحافة والمحاماة والكوافير والجرسونات فى المطاعم والخدمات الطبية والاتصالات والهندسة وتصميم الازياء والبنوك والبناء.

ولذلك فإن الأمر يتطلب الاستثمار فى التعليم والتدريب واكتساب مهارات جديدة، فالشهادات العلمية والدرجات لم يعد لها اهمية كبيرة، وأصبحت المهارات الفردية والقدرات والخبرات العملية أكثر أهمية، ولابد من التعليم والتدريب المستمر واكتساب مهارات جديدة كل يوم ولا يمكن الاكتفاء بالشهادة الجامعية.