المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يستقبل 127701 مترددا على العيادات خلال العام الماضي

أعلن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يستقبل 127701 مترددا على العيادات ويجرى 18063 عملية خلال 2023/2022

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن مستشفيات جامعة أســـيوط من أكبر المستشفيات الجامعيــة التعليميـــة والعلاجيــــة على مســـتوى جمهـــورية مصـــر العربيـــة، حيث تستقبل مرضى من جميع محافظات صعيد مصر ، مشيرا إلى أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط، تقوم بدور رائد وفعال على كافة المستويات، والتي من أهمها التعليم الطبي، واكتساب الخبرات العملية، والدور المهني في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، علي المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى المساهمة فى العديد من المبادرات الرئاسية، مثل المبادرة الخاصة بالقضاء على فيروس سي، والإنتهاء من قوائم الانتطار

وأشار المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، أنه استقبل 127701 مترددا على العيادات، وأجرى 18063 عملية خلال 2023/2022 ، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الرئيسي، بمشاركة أعضاء الكادر الطبي والإداري والأمنى بالمستشفى

وتمثلت أهم انجازات المستشفى الرئيسي الجامعي في الانفوجراف التالي