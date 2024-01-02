الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثمانية نظيفة .. زد يحقق فوزًا عريضًا على أسوان بدوري الجمهورية للناشئين

فريق زد للناشئين
فريق زد للناشئين

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بنادي زد مواليد 2008 من الفوز علي فريق اسوان بنتيجة 0/8 خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب أسوان .
 

txt

مختار مختار: يجب رحيل موديست عن الأهلي


أحرز الأهداف لنادي زد كلا من: على البرادعي "هدفين" . زياد وحيد هدف . محمد مصطفي هدف . على خميس هدف . محمدجمال هدف . بلال ابراهيم هدف . حسن عبدالله هدف . 
وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم. 

تشكيل الجهاز الفني لفريق زد ..

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق من: مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا مدرب عام ك/ احمد كمال مدرب ك/ عبدالحميد محمد مدرب حراس ك/ عمرو احمد اداري الفريق ك/ يحيى معوض محلل فني ك/ ايهاب الدجوي مدرب أحمال ك/ عمر جابر طيب الفريق د/ ايمن مصطفى أخصائي د/ عمر مدحت مسؤول مهمات/ مازن درويش.

مواد متعلقة

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية