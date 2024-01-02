ثمانية نظيفة .. زد يحقق فوزًا عريضًا على أسوان بدوري الجمهورية للناشئين

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بنادي زد مواليد 2008 من الفوز علي فريق اسوان بنتيجة 0/8 خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، لحساب منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب أسوان .





أحرز الأهداف لنادي زد كلا من: على البرادعي "هدفين" . زياد وحيد هدف . محمد مصطفي هدف . على خميس هدف . محمدجمال هدف . بلال ابراهيم هدف . حسن عبدالله هدف .

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

تشكيل الجهاز الفني لفريق زد ..

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق من: مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا مدرب عام ك/ احمد كمال مدرب ك/ عبدالحميد محمد مدرب حراس ك/ عمرو احمد اداري الفريق ك/ يحيى معوض محلل فني ك/ ايهاب الدجوي مدرب أحمال ك/ عمر جابر طيب الفريق د/ ايمن مصطفى أخصائي د/ عمر مدحت مسؤول مهمات/ مازن درويش.