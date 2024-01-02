الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 .. جدول مواعيد مباريات مصر بالبطولة

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
 

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وتأتي مواعيد مواجهات منتخب مصر في البطولة على النحو التالي ..

الجولة الأولى: مصر في مواجهة موزمبيق - الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.
الجولة الثانية: مصر أمام غانا - الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.
الجولة الثالثة: مصر أمام كاب فيردي الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر إذاعة المواجهات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ن الناقل الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

وجاءت القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، على النحو التالي : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

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