الوكرة القطري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي

أكد محمد فهد المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي، للحصول على توقيع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق، بالشتاء الجاري.

وتابع فهد خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أحمد عبدالقادر ليس في حساباتنا وكل ما يتردد غير صحيح، ولم نرسل أي عروض سواء على المستوى الشفوي أو المستوى الرسمي".

بيكهام واوفا خارج حسابات الأهلي في يناير

على جانب آخر كشف أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه عن خروج الثنائي أحمد أمين أوفا لاعب انبي وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا من حسابات الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال أمير هشام: " بيكهام كان في حسابات الأهلي لتدعيم خط الدفاع وهناك استياء من تصرفاته الأخيرة في السوبر المصري".

وأتم: "الأهلي أصبح لا يهتم أيضًا في الوقت الحالي بضم أحمد أمين أوفا، ولكن مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، لا يزال ضمن الحسابات لتدعيم خط الهجوم".