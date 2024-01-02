فريق المسرح بجامعة أسيوط ينظم عرضا مسرحيا بعنوان "نعيمة"

قام فريق المسرح التابع لجامعة أسيوط بتنظيم عرض مسرحي مذهل بعنوان "نعيمة". وقد أقيم هذا العرض تحت إشراف إدارة الفنون بقسم الفنون المسرحية والموسيقية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حيث تمثل عروض الفنون المسرحية فرصة رائعة للشباب للتعبير عن أنفسهم ومشاركة قصصهم ومهاراتهم الفنية

تدور فكرة العرض المسرحي "نعيمة" حول قصة امرأة تعيش في قرية صغيرة، تقاوم التحديات والمشاكل التي تواجهها في حياتها اليومية. تعبر القصة عن قوة المرأة وقدرتها على التغلب على الصعاب والتحديات.

العرض تم تنفيذه بشكل متقن ومبدع من قبل فريق منتخب المسرح بجامعة أسيوط، حيث تولى الكاتب الكبير درويش الأسيوطي تأليف النص والأشعار. قدم الفريق أداءً مميزاً وعاطفياً يبرز جمال وقوة القصة وتجمع هذه الفرقة المسرحية المبدعة بجامعة أسيوط بين الكتابة المتقنة والأداء الفني المتمي

تأتي هذه الخطوة الإبداعية والفنية من فريق المسرح بجامعة أسيوط استعدادًا للمشاركة في مهرجان إبداع 12، الذي يُقام بوزارة الشباب والرياضة وتعد مشاركتهم في المهرجان فرصة رائعة لعرض موهبتهم وإبداعهم أمام الجمهور. بفضل عملهم الجماعي واهتمامهم بالتفاصيل الفنية، فإن الأداء المسرحي "نعيمة" سيكون تجربة ممتعة واستثنائية.

سيعرض الفريق هذا العمل المسرحي الرائع على مسرح قاعة النيل للتنوير والأشعاع الثقافي في إطار المهرجان. ومن الملفت للانتباه أن العرض المسرحي "نعيمة" قام بتأليفه وكتابته الكاتب الكبير درويش الأسيوطي، والذي يُعتبر واحدًا من الكتاب البارزين في المجال المسرحي.

تغنت الموسيقى التصويرية للعرض بتأليف المايسترو طلعت البكري، حيث استخدم العديد من الآلات الموسيقية المختلفة لإيصال الجو المناسب وخلق التوتر والانفعالات اللازمة في الأحداث وتعمل الموسيقى والألحان الرائعة المصاحبة للعمل على إضفاء لمسة فنية رائعة على العرض المسرحي

تم توزيع الموسيقى بشكل متقن من قبل الفنان عبد الباري بيبو، الذي قدم توزيعًا موسيقيًا مميزًا للعرض واستخدم الإيقاعات المناسبة والتجهيز الموسيقي لإبراز مشاعر وحالات الشخصيات المختلفة في العرض.

إضافة إلى ذلك، تم التركيز على التفاصيل الجمالية للعرض من خلال الديكور والملابس. قامت الدكتورة غادة النجار بتصميم الديكور والملابس الخاصة بالعرض بعناية فائقة، مما أضفى جوًا فنيًا رائعًا يلفت انتباه الجمهور والتي نجحت في إعادة إنشاء جو القرية وتجسيدها على المسرح بشكل جذاب وملهم.

تم تنفيذ الإضاءة ببراعة وإبداع وبشكل محترف من قبل الفنان سمير منصور ومحمود مختار، حيث استخدموا الأضواء الملائمة والتأثيرات الضوئية لإبراز الأجواء المختلفة في العرض.

فيما يتعلق بالجانب الصوتي للعرض، قام الفنانان ياسر سرور وسيد برعي بضمان تأثير صوتي ممتاز وواضح لأداء الفريق المسرحي وأضافت الصوتيات عنصرًا إضافيًا للعرض، حيث تم تسجيل الأصوات واستخدامها بشكل فني لتقديم تأثيرات صوتية مميزة

شهد العرض المسرحي مشاركة فنية مميزة من العديد من الفنانين المعروفين، ومن بينهم ميكانيست المسرح الفنان الشاب محمود جمال، الماهر في هندسة وإعداد المشاهد المسرحية والفنان هاني محمد أحمد الذي قدم تصميمات واكسسوارات فنية رائعة تعكس تفرد وابداعه. وقد ابتكر الفنان أحمد وحيد تعبيرات حركية فريدة في أدائه المسرحي، مؤكدا مهارته الفنية العالية وتفانيه في المجال. ولقد استمتع الحضور بالعروض المسرحية المذهلة التي قدمها الفنان وليد وحيد عمار بإخراجه المتقن والمليء بالتفاصيل.

أيضا، ولتنوع المشاركين، شملت الفعالية إضافة من الفنان عبد الله حامد بإخراجه المتميز للعروض المسرحية. وظهر المبدع والفنان الشاب محمد جمعة بعروضه الفريدة التي أسرت الجمهور وحازت على إعجابهم.

نظم هذا العرض المسرحي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

وقد تمت إعداد وتنفيذ الفعالية بإشراف من محمد جمعة، مدير إدارة الفنون بجامعة أسيوط، ورشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية ووليد وحيد عمار مسئول المسرح الذين عملوا على تنسيق كافة التفاصيل وضمان نجاح هذا الحدث الفني الرائع.

تمتع الحضور بتجربة فنية فريدة من نوعها في هذه الفعالية "استعراض الفنون" حيث تجمعت مواهب فنية مميزة تعكس تنوع وإبداعات الشباب في جامعة أسيوط. جذبت العروض الفنية الجمهور وأثارت اعجابهم، مما يؤكد الدور الهام للفن في إثراء الحياة الثقافية والفنية في المجتمع.

باختصار، فإن عرض "نعيمة" يُمثل مثالًا رائعًا على كيفية تجسيد الفن في العروض المسرحية، ويبرهن على إبداع وموهبة فريق المسرح بجامعة أسيوط. إن توقعاتنا تجاه هذا العرض المسرحي الرائع هي أن يلتقط أنفاس الجمهور ويترك لهم ذكريات لا تُنسى

تعكس العناصر المختلفة للعرض المسرحي "نعيمة" المهارة الفنية والاحترافية التي يتمتع بها فريق منتخب المسرح بجامعة أسيوط. تمكن الفريق من تقديم قصة مؤثرة وقوية تجذب الجمهور وتترك لديهم تأثيرا عميقا.