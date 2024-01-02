تنفيذ قرار إزالة لتعديات علي الرقعة الزراعية بأماكن متفرقة بقوص فى قنا

شن كل من قروي الكلالسة والحراجية بمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء حملة ازالة لتنفيذ عدد من القرارات الفورية لحالات تعد علي الأراضى الزراعية.

واوضح الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ان الحملات اسفرت عن تنفيذ اربعة قرارات لتعديات بالبناء علي الأراضى الزراعية بأماكن متفرقة داخل نطاق القريتين ، موضحا انه تم تنفيذ قرار إزالة بناحية المقارين علي مساحة ٢٨٠م، وازالة سور بطول ٢٥ م بناحية المخزن، وكذلك تم ردم وتسوية قواعد خرسانية علي مساحة ١٤٤ م بناحية عباسة، واخري علي مساحة قيراط بناحية المعري.

واكد رئيس المركز ان القيادات التنفيذية بالمدينة عازمة علي التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات وفقا للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية في ذلك، مشدداً على مسئولي الوحدات القروية بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف ٍ من الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد اي حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.