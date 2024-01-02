محافظ القاهرة: تطوير المنطقة الجنوبية لربط محاور جنوب وشرق العاصمة تحقق السيولة المرورية

أكد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها ، كما تفقد عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة ومن بينها تشجير الصينية التى تتوسط تقاطع محورسميرة موسى مع مدخل مدينة الأسمرات ، والجزيرة التى تتوسط محور المستشار عبد المجيد محمود مع مدخل الأسمرات ، وأعمال إنشاء حديقة عامة بتقاطع محور المستشار عبدالمجيد محمود مع شارع 17 بالمقطم .

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها .

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من منافذ البيع بالمنطقة الغربية للتأكد من توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطنين والتي تم تحديدها بموجب قرار د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم التصدى بقوة لأي محاولات لإحتكار السلع الأساسية والإستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع توفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين .

واستمع محافظ القاهرة خلال تفقده لمعارض ومنافذ السلع، إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج .

وشدد محافظ القاهرة على استمرار المرور اليومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، وتكثيف حملات مواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية.